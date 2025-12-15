EXIF na strani istine

Programer Ali Aliev razvio je metodu stvaranja deepfakesa u realnom vremenu i “prerušen” u Elona Muska banuo na internetski chat preko Zooma, gdje su ostali sudionici zaista povjerovali da je on taj (jer je likom zaista sličan, ali naglaskom ne bi prevario ni gluhog čovjeka). Tehnologiju kojom je Aliev razvio deepfakes napravio je pomoću aplikacije otvorenog koda umjetne inteligencije The First Order Motion Model For Image Animation, koji su razvili istraživači sa Sveučilišta u Trentu u Italiji. Ono po čemu je njegov program poseban je što može renderirati deepfakes u stvarnom vremenu samo pomoću fotografije.