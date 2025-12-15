EXIF na strani istine
Metapodaci kao tihi svjedoci digitalnih fotografija: EXIF koristan alat računalne forenzike
Metapodaci imaju važnu ulogu u računalnoj forenzici jer mogu poslužiti kao dokaz pri analizi izmijenjenih ili krivotvorenih datoteka te u zaštiti autorskih prava. Istodobno, zbog skrivenih osobnih podataka predstavljaju i sigurnosni rizik. U skripti profesora Predraga Pale obrađuje se analiza metapodataka u digitalnim fotografijama, pri čemu se EXIF format navodi kao jedan od najčešćih alata. EXIF je razvijen za pohranu tehničkih podataka o kameri i uvjetima snimanja, što ga čini ključnim u otkrivanju naknadnih izmjena fotografija. Lupa