Metapodaci kao tihi svjedoci digitalnih fotografija: EXIF koristan alat računalne forenzike
EXIF na strani istine

Metapodaci kao tihi svjedoci digitalnih fotografija: EXIF koristan alat računalne forenzike

Metapodaci imaju važnu ulogu u računalnoj forenzici jer mogu poslužiti kao dokaz pri analizi izmijenjenih ili krivotvorenih datoteka te u zaštiti autorskih prava. Istodobno, zbog skrivenih osobnih podataka predstavljaju i sigurnosni rizik. U skripti profesora Predraga Pale obrađuje se analiza metapodataka u digitalnim fotografijama, pri čemu se EXIF format navodi kao jedan od najčešćih alata. EXIF je razvijen za pohranu tehničkih podataka o kameri i uvjetima snimanja, što ga čini ključnim u otkrivanju naknadnih izmjena fotografija. Lupa


