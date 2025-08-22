Kad zvjezdice više nisu dovoljne, Michelin sada dijeli i ključeve
Michelin otkrio novu strast: arhitektura na tanjuru hotela
Michelin, svjetski poznati proizvođač guma i izdavač Michelin Guidea, nakon zvjezdica za restorane uveo je novu nagradu za arhitekturu i dizajn hotela, a među svega pet svjetskih nominacija našla se i hrvatska Villa Nai 3.3 na Dugom otoku, projekt arhitekta Nikole Bašića. Hotel ukopan u brdo maslinika, građen od lokalnog kamena i oblikovan prema reljefu, primjer je održivosti i diskretne integracije u krajolik. Uz Atlatis The Royal u Dubaiju, Rosewood u São Paulu, Shebaru u Saudijskoj Arabiji i Benesse House u Japanu, ovaj projekt predstavlja hrvatski doprinos svjetskoj arhitektonskoj sceni. Pobjednik se proglašava 8. listopada u Parizu. Haus