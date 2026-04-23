Nitko se ne ograđuje
Konzervatorski apsurdi: Labudu sedlo, kući kriva ograda
Zrinka Paladino britkim tekstom kritizira konzervatorske uvjete koji moderne građevine “unakažuju” stilskim promašajima. Kroz anegdotu o svom dimnjaku koji je, zahvaljujući neurokirurškoj iskrenosti njezina supruga, izbjegao izgled muškog spolovila, povlači paralelu s novom kućom u Radićevom šetalištu. Iako je kuća biroa NFO primjer vrhunske suvremene arhitekture, okovana je konzervatorski nametnutom kovanom ogradom s “perecima”. Paladino upozorava da pokušaji lažnog “očuvanja ambijentalnosti” stvaraju hibridne prostorne katastrofe. Zaključak je jasan: suvremenu gradnju treba pratiti suvremen potpis, a ne konzervatorsko projektiranje “reda radi”. Zrinka Paladino za svoj blog (prenosi Haus)