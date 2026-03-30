Ključ je u umjetnosti
Rabuzinov dom nije samo arhitektonsko zdanje, već jedinstveno umjetničko djelo arhitekture
U mirnom zagorskom mjestu Ključ nedaleko od Novog Marofa smjestila se Rabuzinova kuća, mjesto koje i danas čuva duh jednog od najznačajnijih hrvatskih umjetnika Ivana Rabuzina (Ključ, 27. ožujka 1921. – Varaždin, 18. prosinca 2008.). Ova kuća nije samo obiteljski dom, već i simbol stvaralaštva koje je iz skromnih početaka dosegnulo svjetsku prepoznatljivost. Poznati umjetnik svjetskog glasa prepoznatljivog je stila, čijim opusom dominiraju pejsaži, a neki ga povezuju s naivom. Autor je i pokala za Hrvatski nogometni kup, poznat i kao Rabuzinovo sunce, a kako je do toga došlo otkrio je lani Antun Vrdoljak za Večernji list. Rabuzinova kuća danas djeluje kao memorijalni prostor koji povremeno posjetiteljima omogućuje uvid u umjetnikov život i rad, a ovih dana privlači pozornost jer su je uključili u program Rabuzinovih dana. Klikaj