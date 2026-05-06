Manje cigle, više zraka
Sloboda bez zidova: Radikalna transformacija stana u Pragu
Češki studio RDTH architekti srušio je tradicionalne barijere u stanu od 100 m² u Pragu, zamijenivši klasični hodnik i nizove soba protočnim, otvorenim prostorom. Umjesto zidova, funkcije definiraju zavjese, staklene opeke i centralni blok namještaja koji rotacijom stvara zone bez gubitka svjetlosti. Dizajn karakterizira sirovi beton, hrastov parket i pametna rasvjeta. Posebnost su dvije kuhinje (za druženje i rad) te kupaonica integrirana u prostor. Ovaj pristup dokazuje da se osjećaj skučenosti rješava micanjem granica, a ne kvadraturom, pretvarajući stan u dinamičan poligon za suvremeni život. Haus