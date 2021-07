Bez tiranije, moli

Najveći obuhvat cijepljenih prvom dozom postignut je u Gradu Zagrebu (41,9 posto ukupnog stanovništva, odnosno 50,9 posto odraslog stanovništva), a završeno cijepljenje u najvećem je obuhvatu ostvareno u Krapinsko-zagorskoj županiji (37 posto ukupnog, odnosno 44,4 posto odraslog stanovništva). Idući tjedan građani će se moći cijepiti prvom dozom bez naručivanja i najave, u Zagrebu, u Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar (Rockefellerova 4), a termini cijepljenja su u ponedjeljak i utorak od 9 do 15 sati, te u srijedu od 8.30 do 11 sati i od 16 do 19 sati. Građanima je preporučeno da ponesu vodu i zaštitu od sunca. T-portal…