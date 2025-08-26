Možda je samo previše poduzetnika

Stopa gospodarskog rasta je 2022. bila 5,5 %, dakle postotak o kojem mogu samo sanjati mnoge zemlje sjevera Europe. Naravno, Španjolska ima još dugi put pred sobom želi li dostići blagostanje jedne Njemačke ili Nizozemske, ali prošle godine je njemačka stopa rasta na jedvite jade dosegnula 1,9 %, a prosjek u eurozoni iznosio je tek nešto više – 3,5 posto. MMF procjenjuje kako bi Španjolska i u ovoj i u sljedećoj godini mogla ostvariti natprosječan gospodarski rast. A to znači i više radnih mjesta: stopa nezaposlenosti u Španjolskoj je na najnižoj razini u posljednjih 15 godina, ali je ipak još velika – 13 %, dok je u Njemačkoj 5,7 %, a u EU-u 6,1 posto. Najviše može začuditi stopa poskupljenja: usprkos sve skupljoj nafti i plinu, u Španjolskoj je inflacija prošle godine bila 5,5 %, gotovo upola manje nego u Europskoj uniji gdje je bila 10,4 posto. Deutsche Welle