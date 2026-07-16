Ministarstvo objavilo popis 15 ograđenih plaža: Stari ugovori ostaju na snazi, na pet lokacija naplaćuje se ulaz - Monitor.hr
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Bez aneksa i bez pardona

Ministarstvo objavilo popis 15 ograđenih plaža: Stari ugovori ostaju na snazi, na pet lokacija naplaćuje se ulaz

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je popis 15 ograđenih jadranskih plaža pod koncesijama izdanim prema starom zakonu. Na pet lokacija (poput Crvene luke i kampa Šimuni) ulaz se naplaćuje, dok je na riječkoj Costabelli dopušteno samo ograđivanje bez naplate, što je izazvalo javni sukob i rezanje lokota zastupnika Miletića. Na popisu je i Koversada, naturistička plaža Valalta u Rovinju, Ulika kod Poreča, Lišanj u Novom Vinodolskom, uvala Čikat na Malom Lošinju, kamp Njivice, kamp Konobe Hotela Punat, Gračina Tisno, Punta Skala, Pine Beach (Pakoštane), Starigrad kod hotela ALAN, Straško kod Novalje… Iako novi Zakon o pomorskom dobru iz 2023. strogo zabranjuje ograđivanje i naplatu, stari ugovori ostaju na snazi kao stečena prava do svog isteka – najdulje do 2045. godine. Index


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