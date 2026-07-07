Ministar u plićaku
Novi zakon jači od starih ugovora: Ministarstvo nema pravo, ograde na plažama su protuzakonite
Unatoč tvrdnjama ministra Olega Butkovića da hotel Hilton u Rijeci smije ograditi plažu zbog ugovora iz 2015. (Nacional), novi Zakon o pomorskom dobru iz 2023. izričito zabranjuje ograđivanje i isključivanje plaža iz opće upotrebe. Jurica Gašpar s Morskog, inače član radne skupine za izradu zakona, pravno demantira Ministarstvo. Ističe članak 221. prema kojem se stari ugovori moraju uskladiti s novim propisima te članak 5. koji suprotne poslove čini ništetnima. Sudska praksa iz Dubrovnika potvrđuje da pomorsko dobro pripada svima i ne poznaje privatni posjed, pa građani imaju pravo tražiti uklanjanje prepreka.