Novi zakon jači od starih ugovora: Ministarstvo nema pravo, ograde na plažama su protuzakonite - Monitor.hr
Danas (14:00)

Ministar u plićaku

Novi zakon jači od starih ugovora: Ministarstvo nema pravo, ograde na plažama su protuzakonite

Unatoč tvrdnjama ministra Olega Butkovića da hotel Hilton u Rijeci smije ograditi plažu zbog ugovora iz 2015. (Nacional), novi Zakon o pomorskom dobru iz 2023. izričito zabranjuje ograđivanje i isključivanje plaža iz opće upotrebe. Jurica Gašpar s Morskog, inače član radne skupine za izradu zakona, pravno demantira Ministarstvo. Ističe članak 221. prema kojem se stari ugovori moraju uskladiti s novim propisima te članak 5. koji suprotne poslove čini ništetnima. Sudska praksa iz Dubrovnika potvrđuje da pomorsko dobro pripada svima i ne poznaje privatni posjed, pa građani imaju pravo tražiti uklanjanje prepreka.


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Ljudi s mora na moru, život ljeti, zimi, otoci. Gost emisije Aleksandra Stankovića “Nedjeljom u 2” bio je glavni urednik portala Morski.hr Jurica Gašpar. Govorio je o ljubavi prema moru i svjetioničarima, knjizi Legende svjetla i filmu o njima, ali i o nastanku portala kao mosta između obale i onih koji o njoj odlučuju. Upozorava na sezonsku pustoš obalnih gradova, teške uvjete života na otocima i potrebu za boljom povezanošću. Govori o prijetnjama zbog istraživačkog novinarstva, problemima devastacije obale, krivolova i slabog nadzora, huliganizmu, zastoju u obrazovanju te ističe da Jadran može biti raj – ako se prema njemu tako i ponašamo. HRT