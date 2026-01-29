Ništa se ne kvari. Samo je sve skuplje

Kineski Weichai Power predstavio je prvi dizelski motor s toplinskom učinkovitošću od 53,09 posto. Istraživački tim Weichai Powera nadogradio je svoje prethodne motore u optimizirajući četiri vitalna sustava: dovod goriva, dovod zraka, izgaranje i (smanjeno) trenje. Znanstvenici tvrde da je ovo postignuće usporedivo s ljudskim trčanjem na 100 metara za manje od devet sekundi. Tijekom ove faze istraživanja i razvoja grupa je prijavila 176 patenata za izume i 68 patenata za korisne modele. Teški traktor s godišnjom kilometražom od 250.000 kilometara može uštedjeti oko 45.400 litara dizelskog goriva zahvaljujući ovoj tehnologiji. Revija HAK