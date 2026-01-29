Ništa se ne kvari. Samo je sve skuplje

Moderni dizeli i održavanje: skuplji dijelovi, manje brige - Monitor.hr
Moderni dizeli i održavanje: skuplji dijelovi, manje brige

Moderni dizelski motori razlikuju se od starijih po sofisticiranijoj tehnologiji i rjeđim servisima. Koriste ulja niske viskoznosti, AdBlue sustav i naprednije start-stop baterije, što povećava cijenu potrošnih dijelova. Filtri goriva, grijači, alternatori i spojke tehnički su napredniji, trajniji, ali skuplji za zamjenu. S druge strane, servisni intervali su dulji, a veći kvarovi rijetki do oko 150.000 km. Uz redovito održavanje, današnji euro 6 dizeli mogu pouzdano prijeći 300.000 do 500.000 kilometara. Revija HAK


