Ispada da “šiljak” nije bio samo za virus - nego i za tumore
mRNA cjepiva: Od borbe protiv covida-19 do novog oružja protiv raka
mRNA cjepiva, razvijena protiv bolesti covid-19, pokazala su potencijal i u liječenju raka. Osim što potiču specifičan imunosni odgovor na virus, snažno aktiviraju i urođenu imunost, čime mogu “probuditi” T-limfocite i učiniti tumore vidljivijima imunološkom sustavu. Istraživanja pokazuju bolje preživljenje cijepljenih onkoloških bolesnika, osobito uz PD-1/PD-L1 imunoterapiju. U tijeku su brojna klinička ispitivanja, uključujući razvoj personaliziranih mRNA cjepiva prilagođenih mutacijama pojedinog tumora. Iako postoje izazovi poput heterogenosti tumora i preciznog doziranja odgovora, tehnologija se smatra jednim od najperspektivnijih smjerova budućeg liječenja raka. Nenad Jarić Dauenhauer za Index