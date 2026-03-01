mRNA cjepiva: Od borbe protiv covida-19 do novog oružja protiv raka - Monitor.hr
Danas (20:00)

Ispada da “šiljak” nije bio samo za virus - nego i za tumore

mRNA cjepiva: Od borbe protiv covida-19 do novog oružja protiv raka

mRNA cjepiva, razvijena protiv bolesti covid-19, pokazala su potencijal i u liječenju raka. Osim što potiču specifičan imunosni odgovor na virus, snažno aktiviraju i urođenu imunost, čime mogu “probuditi” T-limfocite i učiniti tumore vidljivijima imunološkom sustavu. Istraživanja pokazuju bolje preživljenje cijepljenih onkoloških bolesnika, osobito uz PD-1/PD-L1 imunoterapiju. U tijeku su brojna klinička ispitivanja, uključujući razvoj personaliziranih mRNA cjepiva prilagođenih mutacijama pojedinog tumora. Iako postoje izazovi poput heterogenosti tumora i preciznog doziranja odgovora, tehnologija se smatra jednim od najperspektivnijih smjerova budućeg liječenja raka. Nenad Jarić Dauenhauer za Index


Slične vijesti

25.09.2025. (15:00)

Tumor se sakrio? Nema veze, sad smo mu upalili reflektor

Alarmno cjepivo protiv raka: mRNK resetira imunološki radar

Novo mRNK cjepivo ne cilja pojedine tumorske mutacije, nego resetira imunološke signale koje karcinomi gase kako bi ostali „nevidljivi“. Umjesto da „šije odijelo po mjeri“, cjepivo aktivira tip-I interferone i pretvara „hladne“ tumore u „vruće“, čineći ih ranjivima na imunoterapiju. U pokusima na miševima i psima pokazalo je snažan učinak, a prva ispitivanja na ljudima već bilježe ohrabrujuće znakove. Iako je daleko od univerzalnog lijeka, pristup bi mogao postati ključni dio kombiniranih terapija i značajno ubrzati početak liječenja. Igor Berecki za Bug

12.02.2024. (17:00)

Cjepiva mRNA mogla bi pomoći u borbi protiv raka

Ako se još nije našlo cjepivo koje bi spriječilo karcinom, intenzivno se s tehnologijom mRNK, koja je u prvi plan stigla s cjepivom protiv Covida, traži „terapeutsko cjepivo“, odnosno i da tako kažemo;lijek protiv raka. Tu se naš imunosni sustav „trenira“ u borbi protiv stanica tumora, no to može biti tek pomoćno sredstvo. Nije realno da se čak i s radikalnim kirurškim ili radiološkim zahvatom eliminira baš svaku stanicu karcinoma i tu bi onda pomoglo takvo sredstvo. Ali to nipošto nije lako: stanice karcinoma naš imunosni sustav „ne prepoznaje“ kao neprijatelja jer to i jesu naše stanice. Tu treba onda najprije naći osobitost koju će imati samo – ili uglavnom samo stanice karcinoma i onda naš imunosni sustav naučiti da traži i uništava baš takve stanice. DW