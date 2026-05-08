Ako nekome treba podsjetnik

Na današnji dan prije 81 godinu oslobođen je Zagreb, datum dijelimo s Europom kao pobjedu nad nacističkom okupacijom

Trnjanski kresovi obnovljena je tradicija obilježavanja i slavljenja oslobođenja grada od nacifašističkog okupatora i kvislinške ustaške vlasti tijekom Drugog svjetskog rata. Manifestacija na Savi održavala se od 1977. pa do kraja 1980-ih, na mjestu koje ima povijesni značaj. Ondje su partizani 8. svibnja 1945. godine skelom preko Save ušli u grad.

Dok desni diskurs pokušava svibanj 1945. prikazati kao početak nove okupacije, povijesni dokumenti Saveznika – od Teherana do Jalte – govore suprotno. Jugoslavenska vojska u tom je trenutku bila integralni dio pobjedničke koalicije.

Uostalom slavlje oslobođenja nije tek lokalna povijesna crtica. 8. svibnja 1945. tisuće ljudi izašlo je na ulice gradova diljem svijeta kako bi proslavili vijest o predaji Njemačke i kraju Drugog svjetskog rata u Europi. Dan pobjede (VE-Day) državni je praznik u nekoliko europskih zemalja, a obilježava se i ondje gdje nije formalan praznik. Faktograf


Plenković: Dan pobjede nad fašizmom veliki je dan u hrvatskoj povijesti

Na pitanje o istupu jedne desne političarke, koja je na Facebooku napisala kako je 8. svibnja 1945., kada je partizanska vojska oslobodila Zagreb, tragičan dan hrvatske povijesti i dan koji simbolizira pljačku, pokolje i početak višegodišnje okupacije Hrvatske, Plenković je u intervjuu Večernjem listu odgovorio da te izjave nisu vrijedne komentiranja. “Hrvatska je u Drugom svjetskom ratu bila na pobjedničkoj strani. Obilježili smo kraj Drugog svjetskog rata, Dan pobjede nad fašizmom te Dan Europe”, izjavio je. Osvrnuo se i na populizam: “Velik broj novih političkih aktera koristi novo komunikacijsko ozračje kako bi ciljano slali dezinformacije, osobito prema mlađem biračkom tijelu.” Upravo Brexit Plenković ističe kao “pokazatelj što se može dogoditi kad profesionalni destruktivci uđu u političku utakmicu i ne prezaju od korištenja lažnih vijesti i dezinformacija o pojedinoj europskoj temi”.

Burno “Otvoreno” o Danu oslobođenja Zagreba i komemoraciji na Bleiburgu. Gosti: Vilim matula, Tvrtko Jakovina, Vladimir Šeks, biskup Josip Mrzljak i Ivo Lučić

Možemo, Nova ljevica i ORaH: Kult nacije nas mora zabrinuti. Antifašisti Europe ujedinimo se!

U povodu obilježavanja 74. obljetnice oslobođenja grada Zagreba od fašističke okupacije, kandidati koalicije za EU izbore – Možemo!, Nove ljevice i ORaH-a izvjesili su na pješački Savski most transparent s porukom “Antifašisti Europe ujedinimo se” te građanima poručili kako se, unatoč trendovima nove fašizacije, ne smije odustati od nastojanja stvaranja Europe svih ljudi. Sutra je Dan Europe, “dan koji je označio i kraj fašističkog terora u Europi”.

Ni predsjednica ni premijer na obljetnici pobjede nad fašizmom

U Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je danas pobjeda nad fašizmom i oslobođenje grada Zagreba te dana Europe, piše Večernji. Na obljetnici nije bilo visokih predstavnika državnih vlasti, jedino je kao izaslanik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović prisutan bio Milan Bandić, a njegov je govor popraćen uzvicima negodovanja. Glazbenik Miki Solus i glumica Lucija Šerbedžija izveli su na svečanoj akademiji Saveza antifašističkih boraca povodom 71. godišnjice oslobođenja Zagreba pjesmu A gdje su danas fašisti?, video prenosi N1.