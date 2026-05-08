Ako nekome treba podsjetnik

Trnjanski kresovi obnovljena je tradicija obilježavanja i slavljenja oslobođenja grada od nacifašističkog okupatora i kvislinške ustaške vlasti tijekom Drugog svjetskog rata. Manifestacija na Savi održavala se od 1977. pa do kraja 1980-ih, na mjestu koje ima povijesni značaj. Ondje su partizani 8. svibnja 1945. godine skelom preko Save ušli u grad.

Dok desni diskurs pokušava svibanj 1945. prikazati kao početak nove okupacije, povijesni dokumenti Saveznika – od Teherana do Jalte – govore suprotno. Jugoslavenska vojska u tom je trenutku bila integralni dio pobjedničke koalicije.

Uostalom slavlje oslobođenja nije tek lokalna povijesna crtica. 8. svibnja 1945. tisuće ljudi izašlo je na ulice gradova diljem svijeta kako bi proslavili vijest o predaji Njemačke i kraju Drugog svjetskog rata u Europi. Dan pobjede (VE-Day) državni je praznik u nekoliko europskih zemalja, a obilježava se i ondje gdje nije formalan praznik. Faktograf