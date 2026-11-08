Dimi se i u zagrobnom životu
Nađeni tragovi kanabisa u 2800 godina staroj skitskoj grobnici u Sibiru
Na arheološkom lokalitetu Tunnug 1 u Sibiru, u 2800 godina starom skitskom grobnom humku, znanstvenici su otkrili kemijske tragove kanabisa u pletenoj ljudskoj kosi te stotine očuvanih sjemenki. Masena spektrometrija potvrdila je prisutnost kanabinola, dok je radiokarbonsko datiranje sjemenki iz drvenih lijesova smjestilo nalaz u 8. stoljeće prije Krista. Budući da se prapovijesni biljni materijal gotovo u potpunosti sastojao od kanabisa, istraživači pretpostavljaju da se biljka koristila u pogrebnim obredima. Ovaj nalaz potvrđuje da su Skiti među najstarijim poznatim narodima koji su koristili kanabis u psihoaktivne svrhe te osvjetljava njihove kulturne veze s Mongolijom. Mreža