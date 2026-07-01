Popušiš više nego što si udahnuo
Današnja ‘trava’ više nije ležerni smotuljak, nego snažan neurokemijski rizik
Moderna istraživanja pokazuju da rasprava o kanabisu kao „bezopasnoj biljci“ više ne drži vodu. Današnji hibridi i koncentrati sadrže drastično više THC-a nego prije nekoliko desetljeća, što kvalitativno mijenja njihov utjecaj na mozak. Visoke doze remete sposobnost mozga da procjenjuje stvarnost, otvarajući vrata paranoji. Studije iz 2026. potvrđuju da teška konzumacija trajno smanjuje aktivnost radnog pamćenja, dok kod adolescenata udvostručuje rizik od psihotičnih i bipolarnih poremećaja. Znanost zaključuje: umjesto ideoloških rasprava, kanabis zahtijeva strogu regulaciju, dobnu zaštitu i svjesnost da tržište ne mari za zdravlje našeg mozga. Igor Berecki za Bug