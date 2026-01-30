Najbolja zemlja za život u mirovini je Grčka - Monitor.hr
Danas (10:00)

Ipak ima zemlje za starce

Najbolja zemlja za život u mirovini je Grčka

Prema godišnjem izvješću International Livinga za 2026. godinu, Grčka je proglašena najboljom europskom zemljom za život u mirovini, ispred očekivanih favorita poput Španjolske i Portugala. Presudili su pristupačni troškovi života, povoljno stanovanje, ugodna klima i kvalitetan zdravstveni sustav koji kombinira javnu i privatnu skrb. Privatno zdravstveno osiguranje stoji oko 250 eura mjesečno, a hitna pomoć dostupna je svima. Na ljestvici visoko kotira i Panama, dok mediteranski klasici ostaju pri vrhu, ali bez zlata. tportal


Slične vijesti

11.08.2025. (18:00)

Kad ti dan traje kao grčka tragedija

Grčka uvodi 13-satno radno vrijeme uz četverodnevni tjedan

Grčka planira u rujnu donijeti zakon koji dopušta 13-satne radne dane i četverodnevni tjedan, zadržavajući prosječno 40 sati rada tjedno. Radno vrijeme računa se po tromjesečnom prosjeku, uz do 150 prekovremenih sati godišnje i najviše 37 dana duljih od 8 sati. Prekovremeni rad plaća se 40 % više. Mjera je odgovor na kronični nedostatak kvalificirane radne snage, posljedicu financijske krize 2010.–2018. i masovnog odlaska mladih stručnjaka u inozemstvo, unatoč oporavku gospodarstva. N1

06.12.2024. (09:00)

Već sam se ponadao i počeo pakirati kofere, ali... hladan tuš

Čeznete za preseljenjem na more? Na ovome mediteranskom otoku dat će vam kuću i 18.000 eura

Ruralna i zabačena mjesta u Europi kronično umiru te ostaju bez stanovnika pa unatrag nekoliko godina postoje politike kojima je cilj ovakva mjesta oživjeti te im obnoviti ekonomske i gospodarske prilike. Tako, prošle godine mogli ste odseliti na Siciliju i dobiti ondje kuću za samo jedan euro. No, i ovdje postoji “kvaka” – traže se obitelji s najmanje četvero djece, a poželjno je da budu onih zanata karakterističnih za ovaj otok. Maleni otok Antikythera smješten je u Egejskom moru, između Krete i Peloponeza, i doista je prekrasan. Do njega vozi samo jedna brodska linija, ali ima malu zračnu luku s letovima samo za Atenu. Nekad je na ovome otoku živjelo 300 ljudi, a danas ima samo 24 stalna stanovnika. Pet obitelji koje ispunjavaju uvjete mogu se nastaniti na ovome Raju na zemlji, a ondje će dobiti kuću i 18.000 eura godišnje, tijekom prve tri godine. Green

04.10.2024. (17:00)

Skriveni i malo manje skriveni kutci

Novi serijal Roberta Knjaza prikazuje najljepša sela u Europi

Plavo-bijela grčka Oia, bijelo andaluzijsko selo Setenil de las Bodegas i unikatno plavo selo Juzcar, šarena talijanska Manarola i Riomaggiore, norveški Reine – model za film Frozen, francuski Eguisheim sa slapovima cvijeća te švicarski Lauterbrunnen sa slapovima vode – sva ta sela gledat ćete otvorenih usta i saznati štošta o životu i običajima lokalaca. Prva epizoda prikazana prije tri dana prikazuje grčku Oiuu na Santoriniju, koji posjećuje čak dva milijuna turista godišnje. Otkrili su kako su nastale bijele kuće urezane u stijenu. Saznali smo kako je živjeti pokraj usnulih vulkana… HRT U drugoj epizodi, koja će biti prikazana za četiri dana otputovali su u Norvešku.

31.12.2023. (23:00)

A kako su ga uspjeli izgraditi?

Manastir sagrađen usred netaknute prirode: Do njega se moglo popeti samo preko užadi

U grčkoj regiji Tesaliji unatrag 1000 godina sagrađeni su manastiri na vrlo nepristupačnim mjestima, usred prekrasne prirode, na stijenama, od kojih su neke visoke i 500 metara. Manastir Sveto Trojstvo jedan je od najpoznatijih i izgrađen je u 15. stoljeću tijekom razdoblja turskih osvajanja. Stoga, pravoslavni monasi, da bi se zaštitili od progona, sagradili su ovaj manstir na 400 metara visokoj stijeni. Na ovo mjesto isprva se moglo popeti samo preko dugačke užadi i u košarama, a 1930-ih u stijenu su uklesane i stepenice kako bi ga posjetitelji mogli obilaziti. Osim što je izgrađen na vrhu visoke stijene i što pruža zadivljujući pogled na okolni krajolik, ovaj je manastir i pravo arhitektonsko remek-djelo. Green

20.07.2023. (11:04)

Razlika između antičkih Grka i Rimljana vidljiva i iz njihovih skulptura

12.07.2023. (22:00)

Ljetovanje za siću

Rajske plaže, tirkizno more, a ništa nije skuplje od 2,5 eura

Iako inflacija pogađa sve dijelove planete, pa i najdraže ljetne destinacije, u baru na plaži u mjestu Hanioti, na istočnoj obali poluotoka Kasandra u Grčkoj, vrijeme kao da je stalo, piše srpski Telegraf. Cijene hrane i pića niže su nego u Hrvatskoj, a s ostalim cijenama u Grčkoj teško se mogu usporediti. Omiljena ledena kava za turiste u Grčkoj košta samo 1,5 eura, koliko košta i šalica espressa i domaće kave, ledenog čaja i gaziranog pića. Nešto skuplji je kapučino, jer je za njega potrebno izdvojiti 1,70 eura, a s cijenom od dva eura najskuplji su hladni espresso i hladni kapučino. Ni hrana ne odstupa puno od ovih cijena. Tako jedan sendvič košta 2,50 eura, komad pizze i krafna 1,7 eura, a hot dog 1,5 eura. Poslovni

19.06.2023. (18:00)

Tamo se zna red

Na grčkom otoku Karpatosu na snazi je matrijarhat

Izolirano od ostatka otoka, spektakularno brdsko selo očuvalo je ovu stoljetnu tradiciju koja je preživjela Osmansko Carstvo u 16. stoljeću i talijansku vladavinu u 20. stoljeću. Među tradicijama koje su opstale je i sustav nasljeđivanja iz bizanstkog doba prema kojem se majčina imovina daje najstarijoj kćeri. Mnoge žene i dalje koriste prezime majke umjesto prezimena supruga. Obitelji nisu imale dovoljno imovine da podijele među djecom… a da smo ostavili nasljeđe muškarcima, rasipali bi ga. N1

21.03.2023. (11:00)

"Patim od depresije, neću se vratiti. Čuvajte mi mačku!"

Ruska špijunka pet godina živjela u Grčkoj pretvarajući se da je pletilja

Yunanistan'da örgü dükkanı işleten kadın, Rus ajanı çıktı | Independent Türkçe

Maria Tsalla, 32-godišnjakinja prema grčkim pravnim dokumentima, zapravo je 35-godišnja Irina Aleksandrovna Smireva iz Moskve, koja je godinama gradila mrežu poznanika i neopaženo putovala Europom. Nakon što je došla u Grčku 2018. upisala je tečaj grčkog jezika u školi stranih jezika i tamo je stekla prijatelje u pokušaju da proširi svoj društveni krug. Novim prijateljima rekla je da je prodala svu svoju imovinu u Brazilu i došla u Atenu na stalni boravak. Dvije godine kasnije “Irina” se naturalizirala u Grkinju i otvorila trgovinu Galazio u Pagratiju s rukotvorinama i pletivom, a bavila se i fotografijom. Smireva je navodno udana za Rusa Daniela Camposa, a dok je živjela u Ateni, održavala je romantičnu vezu s Grkom, vlasnikom škole stranih jezika. “Irina” pripada posebnoj kategoriji špijuna, tzv. ilegalcima, koje regrutiraju i obučavaju ruske tajne službe te šalju u zapadne zemlje kako bi kao “agenti spavači” špijunirali za Rusiju. Jutarnji

19.03.2023. (20:03)

Svi ga tražimo: svoje mjesto pod suncem

Invazija Amerikanaca na zemlje južne Europe: “Stiglo ih je 239% više nego 2017.”

Moving to Portugal from the USA in 2023: Complete Guide for Investors

Amerikanci koji si ne mogu priuštiti domove kakve žele u gradovima poput San Francisca ili New Yorka u sve većem broju dolaze u južnu Europu, privučeni blagom klimom i niskim troškovima života. Način života ovisan o automobilu rado mijenjaju za stanovanje u središtu nekog europskog grada, a jak dolar čini takav život i troškovno isplativim, piše New York Times u tekstu “Amerikanci idu u Europu za dobrim i jeftinim životom”. Lani je u Portugalu živjelo 10.000 američkih državljana, što je porast od nevjerojatnih 239 posto u odnosu na 2017., podaci su portugalske vlade. “Amerikanci koji se ovdje odluče živjeti prihvaćaju život u kojem je vrijeme ugodno, ručkovi dugi i mogu se snaći uz aplikacije za prevođenje i pregršt fraza”, piše NYT. Jutarnji

25.02.2023. (14:00)

Od početka rata u Grčku je ušlo više od 100.000 Ukrajinaca

Što ruska agresija na Ukrajinu znači za države jugoistočne Europe?

Željeznička pruga na granici Ukrajine i Rumunjske

Rumunjska i Mađarska su kao izravne susjede Ukrajine jako pogođene ratom koji bjesni već godinu dana. Ali, i zemlje koje su udaljenije, kao Bugarska i Grčka, osjećaju ratne posljedice. Još od Drugog svjetskog rata ljudi u Rumunjskoj nisu bili u tolikom strahu kao 24. veljače 2022. kad je počela ruska invazija na Ukrajinu. Mnogi su se  pitali: što ćemo učiniti ako Rusi i nas napadnu? … „Zemlja koja je u tajnosti spasila Ukrajinu” bio je naslov u njemačkim dnevnim novinama 20. 1. 2023. godine. U članku je otkriveno ono što je u Bugarskoj bila javna tajna: vlada prozapadnog reformista Kirila Petkova, koja je bila na dužnosti manje od osam mjeseci, od travnja do kolovoza 2022. isporučivala je Ukrajini streljivo i dizelsko gorivo. Navodno je iz Bugarske stiglo oko 30 % potrebnog streljiva i oko 40 % goriva za tenkove i druga vozila ukrajinske vojske. Deutsche Welle