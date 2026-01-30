Ipak ima zemlje za starce
Najbolja zemlja za život u mirovini je Grčka
Prema godišnjem izvješću International Livinga za 2026. godinu, Grčka je proglašena najboljom europskom zemljom za život u mirovini, ispred očekivanih favorita poput Španjolske i Portugala. Presudili su pristupačni troškovi života, povoljno stanovanje, ugodna klima i kvalitetan zdravstveni sustav koji kombinira javnu i privatnu skrb. Privatno zdravstveno osiguranje stoji oko 250 eura mjesečno, a hitna pomoć dostupna je svima. Na ljestvici visoko kotira i Panama, dok mediteranski klasici ostaju pri vrhu, ali bez zlata. tportal