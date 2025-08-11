Kad ti dan traje kao grčka tragedija
Grčka uvodi 13-satno radno vrijeme uz četverodnevni tjedan
Grčka planira u rujnu donijeti zakon koji dopušta 13-satne radne dane i četverodnevni tjedan, zadržavajući prosječno 40 sati rada tjedno. Radno vrijeme računa se po tromjesečnom prosjeku, uz do 150 prekovremenih sati godišnje i najviše 37 dana duljih od 8 sati. Prekovremeni rad plaća se 40 % više. Mjera je odgovor na kronični nedostatak kvalificirane radne snage, posljedicu financijske krize 2010.–2018. i masovnog odlaska mladih stručnjaka u inozemstvo, unatoč oporavku gospodarstva. N1