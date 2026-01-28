Gdje ti najviše treba do svijetla na kraju

Nalazi se na prosječnoj nadmorskoj visini većoj od 3 tisuće metara i prolazi kroz gorje Tian Shan, jedan od najvećih planinskih lanaca na svijetu, piše Forbes BiH. Vrijeme putovanja na drugu stranu gorja skratit će se s tri sata na samo 20 minuta. Ukupno vrijeme putovanja autocestom dugom 319,72 kilometra, koja sada prolazi kroz gorje, smanjit će se za više od polovice. Autocestu koja povezuje dva najnaseljenija grada ove kineske regije, Urumqi i Korlu, bit će moguće prijeći za samo tri sata umjesto dosadašnjih sedam. Forbes