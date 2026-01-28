Gdje ti najviše treba do svijetla na kraju

Najduži cestovni tunel na svijetu je norveški Lærdal, dug 24,5 kilometara - Monitor.hr
Danas (07:00)

Najduži cestovni tunel na svijetu je norveški Lærdal, dug 24,5 kilometara

Slijedi švicarski Gotthard s 16,9 km, ključna alpska prometna veza s čestim gužvama. Austrijski Arlberg (13,98 km), francusko-talijanski Frejus (12,89 km) i Mont Blanc (11,6 km) zaokružuju europski vrh. Najduži tunel u Hrvatskoj je Mala Kapela – jedna cijev je dugačka 5780 metara, a druga 5821 m. Svi tuneli građeni su desetljećima, tehnički su zahtjevni i imaju važnu prometnu ulogu, ali i visoku cijenu gradnje, održavanja i sigurnosti. Revija HAK


Slične vijesti

06.10.2025. (15:07)

U Zagrebu ima samo jedan tunel koji se koristi u prometu, iznad njega su ostaci Susedgrada

31.08.2025. (14:00)

Najduža šetnja kroz plastiku

Jedan od najdužih tunela na svijetu plijeni neobičnim dizajnom: oblaci, biljke…

U Kini je 2007. godine izgrađen tunel Zhongnanshan dugačak 18,02 kilometara, koji se nalazi na autocesti Xi’an-Ankang i prolazi ispod gorja Qinling. Gradnja tunala koštala je 410 milijuna dolara i trajala je više od pet godina. Najzanimljiviji je njegov neobičan dizajn, budući da je opremljen umjetnim biljkama i oblacima. Vožnja kroz tunel traje 15 minuta, sasvim dovoljno da se razgleda ‘priroda’. Revija HAK

10.01.2025. (13:00)

Da znaš, mnogo je dug

Uskoro otvorenje najdužeg tunela na svijetu, dug je 22,13 km i nalazi se u Kini

Nalazi se na prosječnoj nadmorskoj visini većoj od 3 tisuće metara i prolazi kroz gorje Tian Shan, jedan od najvećih planinskih lanaca na svijetu, piše Forbes BiH. Vrijeme putovanja na drugu stranu gorja skratit će se s tri sata na samo 20 minuta. Ukupno vrijeme putovanja autocestom dugom 319,72 kilometra, koja sada prolazi kroz gorje, smanjit će se za više od polovice. Autocestu koja povezuje dva najnaseljenija grada ove kineske regije, Urumqi i Korlu, bit će moguće prijeći za samo tri sata umjesto dosadašnjih sedam. Forbes

08.08.2024. (10:58)

Najduži europski cestovni tuneli: Norveški Lærdal, švicarski Gotthard, austrijski Arlberg…

22.12.2020. (21:30)

Znak Mercedesa na dnu mora

Farski otoci: Otvoren prvi podvodni kružni tok na svijetu

Na Farskim otocima otvorena je mreža podvodnih tunela dugih oko 11 kilometara, a najniža točka ovog velikog infrastrukturnog projekta nalazi se 187 metara ispod razine mora. Centralna točka tunela je kružni tok (ovdje fotografije), prvi podvodni kružni tok na svijetu. Inače, tuneli su ukrašeni skulpturama i svjetlosnim efektima umjetnika Trondura Paturssona.

20.07.2020. (18:30)

Megagradnja

Gradnja tunela Debeli brijeg zadivljujući je projekt

A to nije tunel nego tunelčina dugačka 2467 metara, a ime mu je Debeli brijeg. Kad se sagradi, bit će peti po dužini tunel u Hrvatskoj. Osim glavne cijevi, kopa se i ona servisna. To je najkritičniji objekt na trasi i gradit će se praktični do zadnjeg dana ugovornog roka. Strabagovi radnici napadaju ga s obje strane. U tunelu u više smjena radi 105 iskusnih tunelskih radnika. Jutarnji list

 

22.10.2019. (13:30)

Dvogled iz Rijeke u Istru

Iduće godine počinje bušenje druge cijevi tunela Učka – za 1,5 milijardi kuna

Hrvatska je dobila opomenu od Europske komisije da 34 tunela ne udovoljavaju minimalnim uvjetima sigurnosti za tunele duže od 500 metara. Da bi se udovoljilo ovim kriterijima treba izgraditi drugu cijev tunela Učka, za oko 1,48 milijarde kuna, kao i druge cijevi tunela Sveta tri kralja i Brezovica na autocesti Zagreb – Macelj, što će koštati oko 500 milijuna kuna. Što se ostalih tunela tiče riječ je o manjim preinakama. Večernji

22.07.2015. (19:44)

Tajne bunkera

Podzemni grad Velika Paklenica vrata posjetiteljima otvara krajem godine

Podzemni grad Velika Paklenica, sustav podzemnih tunela koji je na dubini od 80 metara Jugoslavija gradila od 1950. do 1953. u strahu od zračnog napada bivšeg SSSR-a, svoja će vrata posjetiteljima otvoriti potkraj godine, objavio je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović. Dosad je u radove na tunelima uloženo 20 milijuna kuna, trenutno se izvode radovi vrijedni novih 10 milijuna, dok se još 10 planira povući iz EU fondova. Dnevnik.hr