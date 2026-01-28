Gdje ti najviše treba do svijetla na kraju
Najduži cestovni tunel na svijetu je norveški Lærdal, dug 24,5 kilometara
Slijedi švicarski Gotthard s 16,9 km, ključna alpska prometna veza s čestim gužvama. Austrijski Arlberg (13,98 km), francusko-talijanski Frejus (12,89 km) i Mont Blanc (11,6 km) zaokružuju europski vrh. Najduži tunel u Hrvatskoj je Mala Kapela – jedna cijev je dugačka 5780 metara, a druga 5821 m. Svi tuneli građeni su desetljećima, tehnički su zahtjevni i imaju važnu prometnu ulogu, ali i visoku cijenu gradnje, održavanja i sigurnosti. Revija HAK