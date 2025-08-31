Najduža šetnja kroz plastiku

Jedan od najdužih tunela na svijetu plijeni neobičnim dizajnom: oblaci, biljke... - Monitor.hr
Jedan od najdužih tunela na svijetu plijeni neobičnim dizajnom: oblaci, biljke…

U Kini je 2007. godine izgrađen tunel Zhongnanshan dugačak 18,02 kilometara, koji se nalazi na autocesti Xi’an-Ankang i prolazi ispod gorja Qinling. Gradnja tunala koštala je 410 milijuna dolara i trajala je više od pet godina. Najzanimljiviji je njegov neobičan dizajn, budući da je opremljen umjetnim biljkama i oblacima. Vožnja kroz tunel traje 15 minuta, sasvim dovoljno da se razgleda ‘priroda’. Revija HAK


Slične vijesti

04.12.2024. (17:00)

Da si skrate puteve

Gradi se mega-tunel: Spojit će Njemačku i Dansku, a imat će cestovne i željezničke trake/pruge

Fehmarnbelt će biti dug 18 km te će ići do 40 metara ispod Baltičkog mora i imat će ukupno pet galerija: dvije cestovne, dvije željezničke i jednu galeriju za hitne slučajeve. S proračunom od oko sedam milijardi eura Fehmarnbelt je dobio zeleno svjetlo 2022. godine, kada su započeli građevinski radovi. Što se ceste tiče, Fehmarnbelt će biti dio rute E47 koja povezuje Njemačku sa Švedskom, prolazeći kroz danski glavni grad Kopenhagen. Trenutno vožnja trajketom preko tjesnaca između otoka Fehmarn i Lolland traje oko 45 minuta, a u to nije uračunato vrijeme čekanja. S tunelom, kažu, ovo će putovanje biti skraćeno na 10 minuta. Putovanje vlakom trajat će sedam minuta jer će vlakovi prijeći tunel brzinom od 200 km/h. Revija HAK

02.10.2023. (16:00)

A mi se čudimo našima

Tvrtka primila dva milijuna eura za podmorski tunel koji nije ni počela graditi

Krajem 70-ih jačala je ideja izgradnje podvodnog tunela ispod Gibraltarskog tjesnaca koji bi fizičkim spajanjem Španjolske i Maroka spojio Europu i Afriku. Nakon što su iz šapanjolske državne blagajne uplaćeni milijuni eura, državna tvrtka koja je dobila posao projektiranja tunela i dalje dobiva novac za realizaciju projekta koji je mrtav gotovo od samog početka. Cijela bi konstrukcija imala udaljenost između stanica od 42 km, od čega bi 27,7 km bilo pod vodom, na najvećoj dubini od 425 metara. Od ideje i projekta nije se krenulo dalje pa i nema nekog konkretnog gradilišta. No između 2016. i 2021. godine SECEGSA je primila transfere u vrijednosti od 50.000 eura godišnje, ili ukupno više od 2 milijuna od španjolske središnje uprave. Da stvar bude zanimljivija, ovaj “tunel” dobiva i europska sredstva. Revija HAK

10.03.2023. (14:00)

Bez gužvi na posao

Uskoro se otvara najduži tunel na svijetu za pješake i bicikliste

Poznat kao Fyllingsdalstunnelen, prolazi kroz planinu Løvstakken u gradu na jugozapadu Norveške, povezujući stambena područja Fyllingsdalen i Mindemyren. Po izlasku iz tunela, biciklisti mogu nastaviti do središta Bergena postojećim rutama. Ukupna udaljenost rute – od Fyllingsdalena do Festplassena u središtu grada – iznosi 7,8 kilometara, što traje oko 25 minuta vožnje biciklom. Trenutno vožnja biciklom između ovih područja traje oko 40 minuta, navodi Euronews. Cilj tunela je olakšati što većem broju ljudi koji se odluče za biciklizam i hodanje umjesto vožnje. Tunel će biti otvoren svakog dana od 5.30 do 23.30. Ima dobro osvijetljena odmorišta i sigurnosne kamere posvuda. Telefoni za hitne slučajeve dostupni su svakih 250 metara. Green

07.02.2023. (00:00)

Lijepo i fuj odjednom

Napušteni željeznički tunel noću svijetli jezivom plavom bojom

Podzemni prolaz dug 624 metra služio je za prijevoz ugljena iz lokalnog rudnika u predgrađa. Međutim, tuneli i postaja zatvoreni su 1915. nakon godina nakupljanja čađe i dima. Tek je 1995. Metropolitan Colliery odlučio isušiti poplavljeni tunel, raščistiti ostatke oko njega i pretvoriti mjesto u povijesnu atrakciju. No, nisu ni slutili da će njihov trud u konačnici rezultirati jedinstvenim prirodnim spektaklom. Nakon obnove tunel je postao dom kolonije svijetlećih crva. Prekrivali su strop tunela, emitirajući karakteristično plavo svjetlo kako bi noću privukli plijen, primjerice beskralješnjake poput komaraca. Iako ova bioluminiscencija služi vrlo praktičnoj svrsi, ona također stvara fantastični prirodni light-show. Green

25.04.2020. (01:30)

Europski megaprojekt

Dansku i Njemačku povezivat će 18 kilometara dug tunel ispod mora

Željeznički i cestovni tunel preko tjesnaca Femern Belt dug 18 kilometara obuhvaćat će elektrificiranu željeznicu s dva kolosijeka i autocestu s četiri trake, a povezivat će danski otok Lolland i Puttgarden u sjevernoj Njemačkoj. Projekt košta 7,6 milijardi dolara, a gradnja započinje u siječnju. Jutarnji

31.10.2017. (08:31)

Za istraživanje

Na kojim se lokacijama nalaze tajni tuneli pod Zagrebom?

U Martićevoj ulici navodno se nalaze tajni ulazi u tunele koji se granaju u svim smjerovima, tvrde ljubitelji misterioznog Zagreba. Nepoznato je gdje su izlazi iz ovih tunela, a ulaz se nalazi kod same Immportane Gallerije u podrumu zgrade. Muzej Grada Zagreba i Skalinska povezani su tunelom koji se proteže ispod Krvavog mosta, a prema nekim pričama i Stara Vlaška krije misteriozan ulaz u nepoznati tunel. Zagreb.info donosi sve lokacije.

08.05.2017. (22:31)

Najveći od ukupno 80 tunela koji se nalaze ispod Rijeke otvoren je za javnost. Dugačak je 330 metara

11.12.2016. (14:27)

Svjetlo na kraju

Švicarska: U promet pušten najduži tunel na svijetu

Najduži tunel na svijetu pušten je u promet u Švicarskoj i povezuje sjever i jug Europe. Željeznički tunel GBT vodi od Zuricha do Lugana, dugačak je 57 kilometara i prolazi kroz planinu Sveti Gothard u Alpama. Izgradnja je trajala 17 godina i stajala gotovo 11 milijardi eura. Novi koridor Rajna – Alpe izravno povezuje Sjeverno more sa Sredozemnim, od rotterdamske do genovske luke, a tunelom će svakodnevno prometovati 260 teretnih vlakova brzinom 100 km/h i 65 putničkih koji mogu ići do 200 km/h. Index

21.06.2016. (08:05)

Istrage su dugo trajale

Nakon 6,5 godina istrage podignuta optužnica zbog bojenja tunela

Nakon 6,5 godina istrage podignuta je optužnica zbog skupocjenog bojenja tunela tunela Sveti Rok i Mala Kapela, kojim je HAC oštećen za 17,7 milijuna kuna. Zbog namještanja natječaja i štete tvrtki, terete se bivši predsjednik Uprave HAC-a Jurica Prskalo, član Uprave Marijo Lovrinčević, direktor sektora za građenje Goran Legac i glavni inženjer poslovne jedinice Željko Kandžija te direktor Skladgradnje Slaven Žužul. Večernji

31.05.2016. (06:46)

Mein Gott!

Ispod Alpa otvara se željeznički tunel vrijedan 11 milijardi eura

Ove srijede otvara se Bazni tunel Gotthard koji se gradio 17 godina i koji je Švicarsku koštao oko 11 milijardi eura. Ovo je prvi tunel u povijesti koji gotovo direktnom linijom prolazi ispod jednog planinskog lanca, u ovom slučaju Alpa (dokumentarac o tunelu). Tunel se sastoji od dvije cijevi, jedne duge 57,09 km, a druge 57,104 km, kojima će se odvijati željeznički promet. Jutarnji, Deutsche Welle