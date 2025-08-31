Najduža šetnja kroz plastiku

Krajem 70-ih jačala je ideja izgradnje podvodnog tunela ispod Gibraltarskog tjesnaca koji bi fizičkim spajanjem Španjolske i Maroka spojio Europu i Afriku. Nakon što su iz šapanjolske državne blagajne uplaćeni milijuni eura, državna tvrtka koja je dobila posao projektiranja tunela i dalje dobiva novac za realizaciju projekta koji je mrtav gotovo od samog početka. Cijela bi konstrukcija imala udaljenost između stanica od 42 km, od čega bi 27,7 km bilo pod vodom, na najvećoj dubini od 425 metara. Od ideje i projekta nije se krenulo dalje pa i nema nekog konkretnog gradilišta. No između 2016. i 2021. godine SECEGSA je primila transfere u vrijednosti od 50.000 eura godišnje, ili ukupno više od 2 milijuna od španjolske središnje uprave. Da stvar bude zanimljivija, ovaj “tunel” dobiva i europska sredstva. Revija HAK