Najduža šetnja kroz plastiku
Jedan od najdužih tunela na svijetu plijeni neobičnim dizajnom: oblaci, biljke…
U Kini je 2007. godine izgrađen tunel Zhongnanshan dugačak 18,02 kilometara, koji se nalazi na autocesti Xi’an-Ankang i prolazi ispod gorja Qinling. Gradnja tunala koštala je 410 milijuna dolara i trajala je više od pet godina. Najzanimljiviji je njegov neobičan dizajn, budući da je opremljen umjetnim biljkama i oblacima. Vožnja kroz tunel traje 15 minuta, sasvim dovoljno da se razgleda ‘priroda’. Revija HAK