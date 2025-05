Pare brojim, a manje se znojim

U odnosu na prvi kvartal medijalna plaća narasla je za tri posto, a u odnosu na prvi kvartal prošle godine 13 posto. Najplaćeniji radnici u Hrvatskoj su piloti, čija prosječna mjesečna zarada iznosi 2912 eura. Slijede direktori s prosjekom od 2699 eura, te lead developeri s prosjekom od 2627 eura. I četvrto i peto mjesto zauzima IT sektor – IT arhitekti imaju u prosjeku 2397 eura mjesečno, a IT manageri 2365 eura. Najmanje prosječne plaće u Hrvatskoj imaju radnici u pomoćnim zanimanjima (34 posto manje od prosjeka), tekstilni radnici (37 posto manje) te zaposleni u uslužnim djelatnostima (28 posto manje). Krojač, primjerice, u prosjeku mjesečno prima tek 598 eura, šivač 648 eura, zaštitar 701 euro, a cvjećar 707 eura. HRT