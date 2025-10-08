Mjesto pod suncem? Samo ako imaš zlato umjesto krova
Najskuplji kvadrati u Švicarskoj, slijede Velika Britanija i Francuska
Prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u Zürichu iznosi čak 20.347 eura, što ga čini najskupljim gradom za kupnju nekretnina u Europi. Slijedi Ženeva s prosječnom cijenom od 18.267 eura po kvadratnom metru. London se nalazi na trećem mjestu s cijenom od 17.810 eura, dok je Pariz četvrti s 12.143 eura. Među deset najskupljih gradova ulaze i München (11.387 €), Luksemburg (10.056 €), Stockholm (10.034 €), Beč (9.249 €), Amsterdam (9.173 €) te Oslo s najnižom cijenom na ovoj listi, 8.942 eura po kvadratnom metru. N1