Negdje stan košta kao garaža, a negdje garaža kao stan

U kategoriji kuća, sve županije bilježe rast traženih cijena, a prosjek traženog iznosa za kvadrat kuće u 2024. godini iznosio je 2.731 euro. Ovo predstavlja rast od 14,4 posto u odnosu na tražene cijene iz 2023. kada je za kvadrat u prosjeku traženo 2.387 eura. I dok ćete kvadrat kuće platiti znatno manje nego kvadrat stana, rast traženih cijena u odnosu na 2022. godinu još je značajniji na tržištu kuća. Naime, tijekom 2022. u prosjeku se za kvadrat kuće tražilo 1.863 eura, što je rast od gotovo 47 posto kada uspoređujemo s 2024. godinom. Lider