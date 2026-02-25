Najjeftiniji kvadrati u istočnoj i središnjoj Hrvatskoj, najskuplji u Zagrebu i uz obalu - Monitor.hr
Jučer (19:00)

Negdje stan košta kao garaža, a negdje garaža kao stan

Najjeftiniji kvadrati u istočnoj i središnjoj Hrvatskoj, najskuplji u Zagrebu i uz obalu

Prema analizi Njuškala, najjeftiniji stanovi nude se u Vukovarsko-srijemskoj županiji (1.315 €/m²), potom u Požeško-slavonskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj. Kod kuća su cijene najniže u Požeško-slavonskoj (795 €/m²) i Vukovarsko-srijemskoj. Skuplji kvadrati koncentrirani su na obali i u Zagrebu, dok rekord drži Dubrovnik sa 6.126 €/m² za stan i 5.758 €/m² za kuću. Prosjek tražene cijene stana u Hrvatskoj dosegnuo je 3.636 €/m², a kuće 2.696 €/m². Prodavatelji kuća u prošloj su godini u Hrvatskoj u prosjeku tražili 2.696 eura za svoje kvadrate, što je rast od 4,42 posto Poslovni


18.02. (08:00)

Ako imaš tri plaće i sreće, možda staneš u kvadrat

Stanovanje u Hrvatskoj: cijene rastu, plaće zaostaju

Cijene stanova u Hrvatskoj rastu znatno brže od plaća – u trećem tromjesečju 2025. skočile su 13,8%, dok su plaće rasle 9,5%. Najteže je doći do vlastitog kvadrata u Splitu, gdje je potreban iznos od 2,9 prosječnih plaća po četvornom metru, dok je najpriuštivije u Slavonskom Brodu (1,3 plaće). Regionalne razlike dodatno pogoršava ograničen pristup kreditima i uvjeti HNB-a. Vladine mjere uključuju porezne olakšice i državnu gradnju stanova za mlađe od 45 godina, no u turističkim gradovima put do vlastitog doma i dalje ostaje dug i zahtjevan. tportal

18.12.2025. (00:00)

Mijenjam vikendicu na moru za selo u Slavoniji

Cijene kvadrata: Najviše u Dalmaciji, najpovoljnije u Slavoniji i Baranji

Prosječne tražene cijene nekretnina u Hrvatskoj nastavile su rasti tijekom 2025., dosegnuvši u studenom 3754 eura po kvadratu. Najskuplji kvadrati i dalje su u Dalmaciji, posebno u Splitu i Dubrovniku, dok su najpovoljniji u Slavoniji i Baranji. Zagreb i Split bilježe stabilan rast, Dubrovnik blagi pad, a Varaždin i drugi kontinentalni gradovi sezonske oscilacije. Cijene rastu proljećem i ljetom, stagniraju ili se blago korigiraju u manjem broju sredina. Najpovoljnije županije su Slavonija i Baranja – prosječno oko 1601 euro po četvornom metru, Virovitičko-podravska županija – oko 775 eura te Vukovarsko-srijemska županija s oko 1016 eura. Poslovni

08.10.2025. (12:00)

Mjesto pod suncem? Samo ako imaš zlato umjesto krova

Najskuplji kvadrati u Švicarskoj, slijede Velika Britanija i Francuska

 

Prosječna tržišna cijena kvadratnog metra stana u Zürichu iznosi čak 20.347 eura, što ga čini najskupljim gradom za kupnju nekretnina u Europi. Slijedi Ženeva s prosječnom cijenom od 18.267 eura po kvadratnom metru. London se nalazi na trećem mjestu s cijenom od 17.810 eura, dok je Pariz četvrti s 12.143 eura. Među deset najskupljih gradova ulaze i München (11.387 €), Luksemburg (10.056 €), Stockholm (10.034 €), Beč (9.249 €), Amsterdam (9.173 €) te Oslo s najnižom cijenom na ovoj listi, 8.942 eura po kvadratnom metru. N1

19.09.2025. (22:00)

Ni plafon nije statičan

Cijena kvadrata stana u Hrvatskoj i dalje galopira, iznad smo prosjeka EU

Prosječna cijena kvadrata novih stanova u Hrvatskoj u prvom polugodištu 2025. iznosi 2.766 eura, što je 11,8 % više nego prošle godine. Rast cijena nastavlja se bez usporavanja, dok POS stanovi, iako povoljniji (1.245 €/m²), čine tek 0,8 % tržišta. Hrvatska tako nadmašuje prosjek EU, gdje cijene stagniraju ili blago padaju, i postaje jedno od najskupljih i najdinamičnijih tržišta nekretnina u regiji. Velika većina kupaca suočava se s rastućim cijenama koje nadmašuju prosječne plaće. Bauštela

15.08.2025. (09:00)

Red u prostoru, nered u džepovima

Novi prostorni plan mogao bi ‘nabildati’ cijene kvadrata u Zagrebu

Grad Zagreb započeo je izradu novog Prostornog plana za područja izvan obuhvata GUP-ova Zagreba i Sesveta, prvi nakon 24 godine. Građani i pravne osobe mogu do 30. rujna predati prijedloge. Plan će uključivati ciljeve EU-a o održivom razvoju i klimatskoj neutralnosti. Nekretninski stručnjak Borislav Vujović upozorava da će nova pravila donijeti više ograničenja graditeljima i poskupjeti novogradnju, ali i konačno uvesti red u prostor nakon godina preizgrađenosti. Poslovni

17.06.2025. (20:00)

Jarun i Lanište kao Beverly Hills, Sesvete još uvijek za narod

Kvadrat do kvadrata – Zagreb je jedan od najskupljih gradova, ali nije isto u svakom kvartu

Prema podacima iz svibnja 2025., najskuplji kvadrati u Zagrebu su u Maksimiru (4346 €/m²), na Jarunu (4262 €/m²) i Laništu (4270 €/m²), što se vjerojatno može zahvaliti novogradnji. S druge strane, najjeftinije kvadrate i dalje nude Sesvete (2621 €/m²) i Dubrava (2791 €/m²). Cijene variraju i unutar kvartova, a Geoportal ISPU nudi uvid u realizirane cijene, koje su često znatno niže od traženih. No stručnjaci upozoravaju da se brojke moraju tumačiti uz kontekst – stanje stana, zgrada, lift, parking i lokacija čine veliku razliku. Index

11.03.2025. (18:00)

A sam kvadrat ostao isti

U tri godine prosjek cijena kvadrata kuća narastao 47 posto

U kategoriji kuća, sve županije bilježe rast traženih cijena, a prosjek traženog iznosa za kvadrat kuće u 2024. godini iznosio je 2.731 euro. Ovo predstavlja rast od 14,4 posto u odnosu na tražene cijene iz 2023. kada je za kvadrat u prosjeku traženo 2.387 eura. I dok ćete kvadrat kuće platiti znatno manje nego kvadrat stana, rast traženih cijena u odnosu na 2022. godinu još je značajniji na tržištu kuća. Naime, tijekom 2022. u prosjeku se za kvadrat kuće tražilo 1.863 eura, što je rast od gotovo 47 posto kada uspoređujemo s 2024. godinom. Lider

07.09.2024. (19:00)

Što bliži pogled na more - veća cijena kvadrata

Cijene stanova lete u nebo na moru, u unutrašnjosti još uvijek ‘prizemljene’, Zagreb nije ni u top 10 po skupoći

U 2023. godini na hrvatskom tržištu nekretnina zabilježeno je 116.961 kupoprodaja, što predstavlja blagi rast od 0,2 posto u odnosu na 2022. godinu. Ukupna vrijednost prodanih nekretnina iznosila je 9,1 milijardu eura, što čini 12 posto BDP-a Hrvatske. Najveći udio u prodajama činili su stanovi (39,2 posto), građevinska zemljišta (21,9 posto) i obiteljske kuće (18,4 posto). Najskuplji stanovi/apartmani nalazili su se u općini Bale (4.264 eura po kvadratnom metru), zatim Puntu (3.427 eura), Omišlju (3.149 eura) i Rovinju (3.120 eura). U Zagrebu je medijalna cijena stana iznosila 2.299 eura. S druge strane, najniže cijene stanova bilježene su u kontinentalnim općinama poput Darde, Đurđenovca i Vukovara, s cijenama ispod 500 eura po kvadratnom metru. tportal

22.05.2024. (20:00)

Ajmo, decentralizacija

Dok cijene nekretnina divljaju, negdje padaju: niže cijene kvadrata u Bjelovaru, Osijeku i Slavonskom Brodu

Karlovac je dosegao prosječnu cijenu kvadrata od 1.719 eura, dok Bjelovar bilježi mjesečni pad od 3,3 posto s prosječnom cijenom od 1.826 eura. Slavonski Brod bilježi pad od 0,5 posto i prosječnu cijenu kvadrata od 1.978 eura, dok je Osijek od njega 30 eura jeftiniji. Jadranski gradovi poput Poreča i Opatije zadržavaju visoke cijene stanova, ali s blagim promjenama u ožujku. Poreč bilježi pad od 0,3 posto, dok je prosječna cijena tamošnjih kvadrata iznosila 3.671 euro. Opatija, kao luksuzna destinacija, ostaje visoko pozicionirana s prosječnom cijenom od 5.140 eura, uz minimalan pad od 0,2 posto. Poslovni… početkom godine se pisalo kako se za jedan stan u Splitu može kupiti čak 230 stanova u Podravini (Danica)