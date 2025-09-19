Ni plafon nije statičan
Cijena kvadrata stana u Hrvatskoj i dalje galopira, iznad smo prosjeka EU
Prosječna cijena kvadrata novih stanova u Hrvatskoj u prvom polugodištu 2025. iznosi 2.766 eura, što je 11,8 % više nego prošle godine. Rast cijena nastavlja se bez usporavanja, dok POS stanovi, iako povoljniji (1.245 €/m²), čine tek 0,8 % tržišta. Hrvatska tako nadmašuje prosjek EU, gdje cijene stagniraju ili blago padaju, i postaje jedno od najskupljih i najdinamičnijih tržišta nekretnina u regiji. Velika većina kupaca suočava se s rastućim cijenama koje nadmašuju prosječne plaće. Bauštela