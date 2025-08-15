Red u prostoru, nered u džepovima
Novi prostorni plan mogao bi ‘nabildati’ cijene kvadrata u Zagrebu
Grad Zagreb započeo je izradu novog Prostornog plana za područja izvan obuhvata GUP-ova Zagreba i Sesveta, prvi nakon 24 godine. Građani i pravne osobe mogu do 30. rujna predati prijedloge. Plan će uključivati ciljeve EU-a o održivom razvoju i klimatskoj neutralnosti. Nekretninski stručnjak Borislav Vujović upozorava da će nova pravila donijeti više ograničenja graditeljima i poskupjeti novogradnju, ali i konačno uvesti red u prostor nakon godina preizgrađenosti. Poslovni