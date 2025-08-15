Novi prostorni plan mogao bi ‘nabildati’ cijene kvadrata u Zagrebu - Monitor.hr
Danas (07:00)

Red u prostoru, nered u džepovima

Novi prostorni plan mogao bi ‘nabildati’ cijene kvadrata u Zagrebu

Grad Zagreb započeo je izradu novog Prostornog plana za područja izvan obuhvata GUP-ova Zagreba i Sesveta, prvi nakon 24 godine. Građani i pravne osobe mogu do 30. rujna predati prijedloge. Plan će uključivati ciljeve EU-a o održivom razvoju i klimatskoj neutralnosti. Nekretninski stručnjak Borislav Vujović upozorava da će nova pravila donijeti više ograničenja graditeljima i poskupjeti novogradnju, ali i konačno uvesti red u prostor nakon godina preizgrađenosti. Poslovni


Slične vijesti

17.06. (18:00)

Jarun i Lanište kao Beverly Hills, Sesvete još uvijek za narod

Kvadrat do kvadrata – Zagreb je jedan od najskupljih gradova, ali nije isto u svakom kvartu

Prema podacima iz svibnja 2025., najskuplji kvadrati u Zagrebu su u Maksimiru (4346 €/m²), na Jarunu (4262 €/m²) i Laništu (4270 €/m²), što se vjerojatno može zahvaliti novogradnji. S druge strane, najjeftinije kvadrate i dalje nude Sesvete (2621 €/m²) i Dubrava (2791 €/m²). Cijene variraju i unutar kvartova, a Geoportal ISPU nudi uvid u realizirane cijene, koje su često znatno niže od traženih. No stručnjaci upozoravaju da se brojke moraju tumačiti uz kontekst – stanje stana, zgrada, lift, parking i lokacija čine veliku razliku. Index

11.03. (18:00)

A sam kvadrat ostao isti

U tri godine prosjek cijena kvadrata kuća narastao 47 posto

U kategoriji kuća, sve županije bilježe rast traženih cijena, a prosjek traženog iznosa za kvadrat kuće u 2024. godini iznosio je 2.731 euro. Ovo predstavlja rast od 14,4 posto u odnosu na tražene cijene iz 2023. kada je za kvadrat u prosjeku traženo 2.387 eura. I dok ćete kvadrat kuće platiti znatno manje nego kvadrat stana, rast traženih cijena u odnosu na 2022. godinu još je značajniji na tržištu kuća. Naime, tijekom 2022. u prosjeku se za kvadrat kuće tražilo 1.863 eura, što je rast od gotovo 47 posto kada uspoređujemo s 2024. godinom. Lider

07.09.2024. (19:00)

Što bliži pogled na more - veća cijena kvadrata

Cijene stanova lete u nebo na moru, u unutrašnjosti još uvijek ‘prizemljene’, Zagreb nije ni u top 10 po skupoći

U 2023. godini na hrvatskom tržištu nekretnina zabilježeno je 116.961 kupoprodaja, što predstavlja blagi rast od 0,2 posto u odnosu na 2022. godinu. Ukupna vrijednost prodanih nekretnina iznosila je 9,1 milijardu eura, što čini 12 posto BDP-a Hrvatske. Najveći udio u prodajama činili su stanovi (39,2 posto), građevinska zemljišta (21,9 posto) i obiteljske kuće (18,4 posto). Najskuplji stanovi/apartmani nalazili su se u općini Bale (4.264 eura po kvadratnom metru), zatim Puntu (3.427 eura), Omišlju (3.149 eura) i Rovinju (3.120 eura). U Zagrebu je medijalna cijena stana iznosila 2.299 eura. S druge strane, najniže cijene stanova bilježene su u kontinentalnim općinama poput Darde, Đurđenovca i Vukovara, s cijenama ispod 500 eura po kvadratnom metru. tportal

22.05.2024. (20:00)

Ajmo, decentralizacija

Dok cijene nekretnina divljaju, negdje padaju: niže cijene kvadrata u Bjelovaru, Osijeku i Slavonskom Brodu

Karlovac je dosegao prosječnu cijenu kvadrata od 1.719 eura, dok Bjelovar bilježi mjesečni pad od 3,3 posto s prosječnom cijenom od 1.826 eura. Slavonski Brod bilježi pad od 0,5 posto i prosječnu cijenu kvadrata od 1.978 eura, dok je Osijek od njega 30 eura jeftiniji. Jadranski gradovi poput Poreča i Opatije zadržavaju visoke cijene stanova, ali s blagim promjenama u ožujku. Poreč bilježi pad od 0,3 posto, dok je prosječna cijena tamošnjih kvadrata iznosila 3.671 euro. Opatija, kao luksuzna destinacija, ostaje visoko pozicionirana s prosječnom cijenom od 5.140 eura, uz minimalan pad od 0,2 posto. Poslovni… početkom godine se pisalo kako se za jedan stan u Splitu može kupiti čak 230 stanova u Podravini (Danica)