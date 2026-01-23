Umjetnik ostao anoniman
Najstarija špiljska slika na svijetu pronađena u Indoneziji
Na indonezijskom otoku Sulawesi otkriven je najstariji poznati primjer špiljske umjetnosti – otisak ruke star najmanje 67.800 godina. Riječ je o negativnom otisku čiji su prsti naknadno oblikovani poput kandže, što upućuje na ranu simboličku i kreativnu misao Homo sapiensa. Otkriće dovodi u pitanje eurocentričnu teoriju o nastanku umjetnosti i sugerira da su ljudi složeno simboličko ponašanje razvili znatno ranije i izvan Europe. Nalaz ima i važne implikacije za razumijevanje ranih ljudskih migracija prema Australiji. BBC, Index