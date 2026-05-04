Štednja na Balkanu: Ko zadnji izađe, nek ugasi klimu

Svjetska banka upozorava na usporavanje rasta zapadnog Balkana pod utjecajem krize na Bliskom istoku i tvrdokorne inflacije. U 2026. godini predviđa se regionalni rast od 2,8%, pri čemu će najbrže rasti Kosovo (3,9%), a najsporije BiH (2,5%). Srbiju opterećuju pad stranih ulaganja i inflacija koja bi mogla premašiti 6%. Ključni strukturni problem ostaje radna snaga: stanovništvo ubrzano stari, a mladi odlaze. Izvješće naglašava da bi regija imala 2,8 milijuna više radnika kada bi stopa aktivnosti bila na razini Europske unije. Poslovni