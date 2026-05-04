Najviši rast BDP-a od 3,9 posto za ovu godinu projiciran je za Kosovo, a najniži za BiH - Monitor.hr
Štednja na Balkanu: Ko zadnji izađe, nek ugasi klimu

Najviši rast BDP-a od 3,9 posto za ovu godinu projiciran je za Kosovo, a najniži za BiH

Svjetska banka upozorava na usporavanje rasta zapadnog Balkana pod utjecajem krize na Bliskom istoku i tvrdokorne inflacije. U 2026. godini predviđa se regionalni rast od 2,8%, pri čemu će najbrže rasti Kosovo (3,9%), a najsporije BiH (2,5%). Srbiju opterećuju pad stranih ulaganja i inflacija koja bi mogla premašiti 6%. Ključni strukturni problem ostaje radna snaga: stanovništvo ubrzano stari, a mladi odlaze. Izvješće naglašava da bi regija imala 2,8 milijuna više radnika kada bi stopa aktivnosti bila na razini Europske unije. Poslovni


04.01. (09:00)

Trump bi rado, ali brojke ne surađuju

Rast američkog BDP-a ne dokazuje uspjeh Trumpove politike, nego stabilan, nepromijenjen trend američkog gospodarstva

Američki rast BDP-a od 4,3% u trećem tromjesečju nije ni dokaz uspješnosti Trumpove politike ni rezultat prenapuhanih investicija i fiskalne rastrošnosti. Riječ je o tehnički napuhanoj kvartalnoj stopi koja prikriva umjeren, dugoročno stabilan rast od oko 2%. Glavni pokretač bila je osobna potrošnja, dok su investicije i fiskalna politika imale skroman učinak. Trgovačka bilanca zasad ne pokazuje trajan zaokret. Ključni izazov za 2026. ostaje slabljenje tržišta rada, presudno za ishod kongresnih izbora. Velimir Šonje za Ekonomski lab

27.12.2016. (09:29)

Mali korak za Hrvatsku

Što nam vrijedi rast BDP-a od tri posto kad i dalje zaostajemo

Unatoč izlasku iz recesije i ubrzanju gospodarskog rasta, Hrvatska i dalje ozbiljno zaostaje za zemljama srednje i istočne Europe (EU10), pokazuje analiza Hrvatske gospodarske komore. Naime, RH je 2005. godina bila razvijenija od prosjeka EU-a 10, dok 2015. zaostaje čak 17%. Rast koji ostvaruje u posljednje dvije godine očito je prespor i rezultira daljnjim odmakom od prosječne razvijenosti EU-a 10 i od EU-a 28 te time Hrvatska ove godine postaje druga najmanje razvijena članica EU-a 28, nakon Bugarske, ističu u HGK. T-Portal

28.08.2016. (09:48)

Miriše na lovu

Procjene: BDP i u drugom tromjesečju porastao više od 2%

Državni zavod za statistiku objavit će krajem mjeseca prvu procjenu BDP-a u drugom tromjesečju, a osam makroekonomista procjenjuje u prosjeku da je gospodarstvo poraslo za 2,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Glavni razlog tomu je rast osobne potrošnje zbog rasta prosječnih plaća 2,4% te rasta broja noćenja turista od 4,4%. Novi list