Danas (08:00)

Dobrodošli natrag, Mjesečari

Završila misija Artemis II: Astronauti se sretno vratili na Zemlju

Astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen sletjeli su u 2 sata i sedam minuta prema našem vremenu u Tihom oceanu blizu San Diega, završivši svoju gotovo 10-dnevnu misiju, prvu u kojoj su ljudi putovali oko Mjeseca u više od 50 godina, piše Jutarnji. U originalnom videu prijenosa staviti oko 1 sat i 28 minuta ako želite vidjeti ulazak kapsule u atmosferu. Do Tihog oceana kapsula je stigla nakon napetog 13-minutnog pada kroz Zemljinu atmosferu, uz toplinsko trenje koje je temperaturu na vanjskoj površini letjelice dovelo do usijanih 2760 Celzijevih stupnjeva. Pred kraj su se aktivirali padobrani koji su usporili slijetanje na oko 25 km/h. Dočekali su ih spasilački timovi. Index


Jučer (20:00)

Misija na rubu usijanja

Posada misije Artemisa II se vraća kući: Toplinski štit kao jedina brana od katastrofe

Povratak misije Artemis II ovisi isključivo o toplinskom štitu od materijala Avcoat, jer kod re-entryja nema mjesta za rezervni plan. Iako je na prethodnoj misiji štit neočekivano pucao i gubio komade, NASA-ina istraga otkrila je krivca: nakupljanje plinova unutar materijala zbog specifične „skip entry“ putanje. Unatoč kritikama i manjoj poroznosti novog štita, NASA tvrdi da su astronauti sigurni. Umjesto redizajna koji bi odgodio projekt, odlučili su promijeniti kut ulaska u atmosferu kako bi smanjili pritisak i osigurali da se kapsula, umjesto u prah, pretvori u uspješan povratak kući. Nat Geo. Očekuje se da će kapsula Orion pasti u Tihi ocean, blizu obale San Diega, nešto poslije 20:00 sati po istočnom vremenu (EDT), odnosno oko 2 ili 3 sata u noći po našem. Sve se može pratiti uživo putem NASA-inog Youtube kanala

Jučer (19:00)

Sada žele kolonizirati i Mjesec

O Artemisu pričali i u Otvorenom: Od “preskakanja ograde” do izgradnje lunarnog doma

Gosti emisije “Otvoreno” istaknuli su kako Artemis II nije samo obaranje rekorda udaljenosti, već ključni test tehnologije za trajni povratak ljudi na Mjesec. Dok je Apollo bio politički motiviran skok, Artemis gradi infrastrukturu za lunarnu ekonomiju i bazu za put prema Marsu. Nova era istraživanja donosi manji rizik za posadu, snažnu suradnju s privatnim sektorom te međunarodni doprinos, uključujući Europu. Cilj više nije samo prestiž, već uspostava pravila i regulativa za korištenje resursa, u čemu priliku vide i manje zemlje poput Hrvatske. HRT

Jučer (13:00)

Jesu li platili ZAMP, zna li se što?

Plejlista za put na Mjesec: Astronauti slušaju Queen i Davida Bowieja

Izbor pjesama za misiju Artemis II predstavlja zanimljiv miks žanrova, a na popisu je i hit ‘Pink Pony Club‘ Chappell Roan. Prvi dan misije pustili su pjesmu Sleepyhead (Young & Sick), nakon čega su uslijedile Green Light (John Legend feat. André 3000), In a Daydream (Freddy Jones Band)… Drugu polovicu misije prate skladbe Working Class Heroes (Work) (CeeLo Green), Good Mornin‘ (Mandisa, TobyMac), Tokyo Drifting (Denzel Curry i Glass Animals) te, za sam kraj, kultni klasik Under Pressure (Queen i David Bowie). Kako bi publika mogla pratiti soundtrack iz svemira, sastavljena je i posebna playlista na Spotifyu te se kontinuirano ažurira novim pjesmama kako misija napreduje. tportal

Jučer (10:57)

Netko je snimio lansiranje Artemisa II Nintendo 3DS-om

Jučer (00:00)

Na Mjesecu možda nema sira, ali ima nade

Artemis II: Tehnički trijumf kao uvertira za trajni boravak na Mjesecu

Misija Artemis II uspješno je vratila čovječanstvo u duboki svemir, postavivši rekord udaljenosti od Zemlje (preko 406.000 km). Prema astronomu Anti Radoniću, primarni cilj nije bio samo prelet, već kritični test rakete SLS i broda Orion s posadom. (tportal)

Ključni naglasci:

  • Tehnološki poligon: Provjereni su sustavi održavanja života i manevriranja za buduće spuštanje na površinu.
  • Povratak je izazov: Ulazak u atmosferu pri 40.000 km/h ostaje najopasnija etapa.
  • Geopolitika i budžet: Unatoč ambicijama i utrci s Kinom, NASA-in budžet stagnira.
  • Cilj: Mjesec je tek baza za međunarodnu suradnju i neophodna stepenica prema Marsu.
Prekjučer (14:00)

Gledali su još i prema Mjesecu i nisu ništa vidjeli

Teoretičari zavjera sumnjaju da se misija Artemis II događa, psiholog: Teško ih je razuvjeriti

Psiholog Nikola Erceg s Filozofskog fakulteta u Zagrebu ističe da je teško očekivati da će ljudi koji ne vjeruju u let na Mjesec lako prihvatiti dokaze i logiku jer glavni razlog zašto vjeruju u teorije zavjera nije nedostatak informacija, nego to što im takve teorije ispunjavaju važne psihološke potrebe. “Teorije zavjera pomažu ljudima da razumiju svijet, da osjete barem neku kontrolu nad stvarima koje ih plaše i očuvaju pozitivnu sliku o sebi i skupini kojoj pripadaju”. Erceg kaže da je jedan sustavni pregled iz 2023. pokazao da pokušaji ispravljanja zavjereničkih uvjerenja daju slabe i nedosljedne rezultate jer ne pogađaju razloge zašto ljudi u njih vjeruju. U jednoj studiji AI je razgovarao s njima i donekle uspio smanjiti zavjerenička uvjerenja za oko 20%, ali zbog personaliziranog pristupa, što putem komentara na društvenim mrežama nije izvedivo. Iako i na svako validno pitanje dobiju stručan odgovor, skepsa ostaje. Index

Srijeda (15:00)

Korado nije impresioniran

Explora: Artemis II

Korado Artemis II misiju vidi više kao povijesni “reunion” nego tehnološki skok. Kaže da let podsjeća na Apollo 8, ali u lošijoj verziji – kapsula je veličine Berlinga, unutra su četvero ljudi, a odlazak na WC je znanstvena fantastika (često s vrećicama i selotejpom). Naglašava nedostatak inženjerskog kontinuiteta i opasnost od Sunčevih baklji. Osim svemirskih muka, dotiče se:

  • Tehnoloških bisera: Astronauti su uspjeli blokirati oba laptopa krivim lozinkama.
  • Umjetne inteligencije: Radiolozi i astronomi prvi su na udaru “ekspertnih sustava”.
  • Teologije za IT-jevce: Bog kao kibernetički sustav (Hardver = Otac, Operativni sustav = Duh Sveti, Aplikacija = Sin).
  • Svemirskih putnika: Komet Atlas star je 13 milijardi godina, doslovno fosil iz vremena kad njegove zvijezde još nisu ni postojale.

Sve u svemu, opušteno jahanje kroz dekadenciju civilizacije uz nadu da nas Sunce neće “spržiti” prije nego popravimo laptope. HRT

Srijeda (12:00)

Otišli smo tu, malo iza kantuna

Misija Artemis II: Posada se za dva dana mora vratiti na Zemlju, to će biti najizazovniji dio puta

Četvero astronauta testiralo je ključne sustave letjelice Orion, promatralo udare meteorida i snimalo neistražene dijelove Mjesečeve površine. Četveročlana posada provela je 40 minuta bez komunikacije iza „tamne” strane Mjeseca, svjedočivši potpunoj pomrčini Sunca i neviđenim detaljima površine. Astronauti su vizualno dokumentirali kratere, od kojih su jedan nazvali po pokojnoj supruzi zapovjednika Wisemana (BBC)… Znanstvenik Ivica Puljak ističe da je ovo ključna priprema za stalnu bazu na Mjesecu i buduće misije prema Marsu. Najveći izazov preostaje povratak na Zemlju 10. travnja, kada će toplinski štit morati izdržati ekstremnih 2760°C pri brzini od 40.000 km/h. Posada bi trebala sletjeti u Tihi Ocean. Program ujedinjuje četrdesetak zemalja, uključujući i Hrvatsku. tportal

Srijeda (00:00)

Razglednice su poslali, sad se trebaju vratiti kući

Povijesni prelet misije Artemis II: Nove spektakularne fotke

Posada misije Artemis II uspješno je završila povijesni prelet oko Mjeseca, zabilježivši preko 10.000 fotografija. Astronauti su svjedočili spektakularnom “zalasku Zemlje” i rijetkoj pomrčini Sunca koja je iz njihove perspektive trajala gotovo sat vremena. Tijekom misije, ekipa je promatrala bazene Hertzsprung i Orientale, potonji prvi put viđen ljudskim okom. Emotivan vrhunac bio je imenovanje dvaju kratera: Integrity i Carroll, potonji u čast preminule supruge zapovjednika Wisemana. Misija je spojila vrhunsku znanost s dubokim ljudskim emocijama, pripremajući put za buduća istraživanja dubokog svemira. CNN

Utorak (18:00)

Rađen za svemir

Razlozi zašto je Nikon D5 bio najbolji izbor za misiju Artemis II

Iako je star deset godina, Nikon D5 je odabran kao primarna kamera misije Artemis II zbog dva ključna razloga: dokazane pouzdanosti u ekstremnim uvjetima svemira i superiornih performansi pri visokom ISO-u. Dok noviji modeli (poput Z9) imaju više megapiksela, D5 ostaje Nikonov rekorder u čistoći slike pri slabom osvjetljenju. Budući da je svemir izrazito mračan, a misija zahtijeva snimanje detalja tamne strane Mjeseca, senzor D5 omogućuje upotrebu ekstremnih ISO vrijednosti bez gubitka ključnih vizualnih podataka, što ga čini najpouzdanijim alatom za ovaj povijesni zadatak. PetaPixel