Osmijeh za lunarni selfie
NASA objavila još fotki snimljenih tijekom misije Artemis II
NASA je objavila impresivnu arhivu od 12.000 fotografija s misije Artemis II, kojom su se ljudi nakon pola stoljeća vratili u blizinu Mjeseca. Snimljene kombinacijom profesionalnih Nikonovih aparata i iPhonea 17, fotografije bilježe povijesne trenutke poput “zalaska Zemlje”, pomrčine Sunca i detaljnih lunarnih kadrova. Iako kolekcija sadrži brojne duplikate i tehnički nesavršene snimke, stručnjaci su među njima otkrili prave vizualne dragulje. Ovi prizori ne samo da dokumentiraju postavljanje rekorda u udaljenosti od Zemlje, već ponovno oživljavaju svjetsku fascinaciju svemirskim istraživanjima kroz moderni objektiv. PetaPixel