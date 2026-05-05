NASA objavila još fotki snimljenih tijekom misije Artemis II
Danas (07:00)

Osmijeh za lunarni selfie

NASA objavila još fotki snimljenih tijekom misije Artemis II

NASA je objavila impresivnu arhivu od 12.000 fotografija s misije Artemis II, kojom su se ljudi nakon pola stoljeća vratili u blizinu Mjeseca. Snimljene kombinacijom profesionalnih Nikonovih aparata i iPhonea 17, fotografije bilježe povijesne trenutke poput “zalaska Zemlje”, pomrčine Sunca i detaljnih lunarnih kadrova. Iako kolekcija sadrži brojne duplikate i tehnički nesavršene snimke, stručnjaci su među njima otkrili prave vizualne dragulje. Ovi prizori ne samo da dokumentiraju postavljanje rekorda u udaljenosti od Zemlje, već ponovno oživljavaju svjetsku fascinaciju svemirskim istraživanjima kroz moderni objektiv. PetaPixel


17.04. (14:00)

Ča smo na ovom svitu

Zašto su neki ljudi pratili misiju Artemisa s posebnim interesom?

U članku na Psychology today ističu da su neki pojedinci strastvenije pratili misiju Artemis II iz duboko ukorijenjenih psiholoških potreba. Prvenstveno, ona aktivira naš kolektivni identitet; osjećaj pripadnosti čovječanstvu koje zajednički postiže nemoguće, nadilazeći individualne granice. Evolucijski gledano, misija hrani naš urođeni nagon za istraživanjem nepoznatog, dok u društvenom smislu nudi prijeko potrebnu nadu i viziju napretka. Sitna nadogradnja: Dok članak spominje inspiraciju, psihologija dodaje da ovakvi trenuci izazivaju strahopoštovanje (awe), koje nam znanstveno dokazano smanjuje stres i povezuje nas s drugima, pretvarajući tehnički let u univerzalni simbol ljudske otpornosti.

14.04. (22:00)

Njihov Korado

Projekt Artemis: Kako ih je strah od konkurencije natjerao da nakon pola stoljeća napokon ponovno spakiramo kofere za Mjesec

Neil deGrasse Tyson u podcastu StarTalk objašnjava da glavni motiv za odlazak na Mjesec, nekad i danas, nije bila čista znanost, već geopolitičko natjecanje – nekad sa SSSR-om, a danas s Kinom.

  • Artemis misije: Artemis 1 je bila testna bez posade, Artemis 2 je, vidjeli smo, vozila posadu oko Mjeseca, dok je cilj misije Artemis 4 slijetanje na južni pol
  • Resursi: Južni pol je ključan zbog leda u kraterima, koji se može koristiti za vodu i raketno gorivo
  • Tehnologija: Koristi se novi SLS (Space Launch System) i kapsula Orion koja prima četiri astronauta
  • Cilj je uspostaviti bazu za daljnja istraživanja, poput odlaska na Mars
14.04. (14:00)

Neki to vole (jako) skupo i daleko

Artemis II: Povijesni krug oko Mjeseca i sudar s realnošću

Iako NASA slavi “savršen uron” u Pacifik, put do stalne baze na Mjesecu i leta prema Marsu pun je prepreka. Glavni izazovi su golemi troškovi (preko 100 milijardi dolara), tehnički problemi s toplinskim štitom te kašnjenja privatnih partnera poput SpaceX-a. Dok ambiciozni planovi predviđaju slijetanje 2028. godine, stručnjaci upozoravaju da bi proračunska i tehnička zahtjevnost, uz oštru konkurenciju Kine, mogle usporiti ostvarenje ovog svemirskog sna. HRT

13.04. (01:00)

NASA je pokraj SpaceX-a i ostalih privatnih počela djelovati kao neko socijalno poduzeće...

Veliki korak za NASA-u i dugačko putovanje za četvero odvažnih, no mali korak za sve nas ostale

Astronauti su ratove, religije i nacije ostavili iza sebe. Pričali su u čovječanstvu, o ljudskoj vrsti, o našem jedinom domu okruženom smrtonosnom ništavilu nesagledivih proporcija svuda oko nas. Njihova visina zadatka kao da je bila proporcionalna visini koju su postigli i koja se na kraju pretvorila u udaljenost koja je izbrisala i sam pojam visine koji nam je kao Zemljanima urođen.  Ta internacionalna posada Artemisa II ujedno je bila i moralna slika neke druge Amerike, one koja je nekim čudnim načinom udaljena, time i izuzeta od fokusa njenog samoprozvanog imperatora koji vodi privatne ratove i prijeti uništavanjem njemu neshvatljivih civilizacija. I tu moralnu sliku držali su ljudi s „plaćom prosječnog državnog službenika“. Zoran Stajčić za Ravno do dna

11.04. (10:00)

Dobrodošli natrag, Mjesečari

Završila misija Artemis II: Astronauti se sretno vratili na Zemlju

Astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen sletjeli su u 2 sata i sedam minuta prema našem vremenu u Tihom oceanu blizu San Diega, završivši svoju gotovo 10-dnevnu misiju, prvu u kojoj su ljudi putovali oko Mjeseca u više od 50 godina, piše Jutarnji. U originalnom videu prijenosa staviti oko 1 sat i 28 minuta ako želite vidjeti ulazak kapsule u atmosferu. Do Tihog oceana kapsula je stigla nakon napetog 13-minutnog pada kroz Zemljinu atmosferu, uz toplinsko trenje koje je temperaturu na vanjskoj površini letjelice dovelo do usijanih 2760 Celzijevih stupnjeva. Pred kraj su se aktivirali padobrani koji su usporili slijetanje na oko 25 km/h. Dočekali su ih spasilački timovi. Index

10.04. (22:00)

Misija na rubu usijanja

Posada misije Artemisa II se vraća kući: Toplinski štit kao jedina brana od katastrofe

Povratak misije Artemis II ovisi isključivo o toplinskom štitu od materijala Avcoat, jer kod re-entryja nema mjesta za rezervni plan. Iako je na prethodnoj misiji štit neočekivano pucao i gubio komade, NASA-ina istraga otkrila je krivca: nakupljanje plinova unutar materijala zbog specifične „skip entry“ putanje. Unatoč kritikama i manjoj poroznosti novog štita, NASA tvrdi da su astronauti sigurni. Umjesto redizajna koji bi odgodio projekt, odlučili su promijeniti kut ulaska u atmosferu kako bi smanjili pritisak i osigurali da se kapsula, umjesto u prah, pretvori u uspješan povratak kući. Nat Geo. Očekuje se da će kapsula Orion pasti u Tihi ocean, blizu obale San Diega, nešto poslije 20:00 sati po istočnom vremenu (EDT), odnosno oko 2 ili 3 sata u noći po našem. Sve se može pratiti uživo putem NASA-inog Youtube kanala

10.04. (19:00)

Sada žele kolonizirati i Mjesec

O Artemisu pričali i u Otvorenom: Od “preskakanja ograde” do izgradnje lunarnog doma

Gosti emisije “Otvoreno” istaknuli su kako Artemis II nije samo obaranje rekorda udaljenosti, već ključni test tehnologije za trajni povratak ljudi na Mjesec. Dok je Apollo bio politički motiviran skok, Artemis gradi infrastrukturu za lunarnu ekonomiju i bazu za put prema Marsu. Nova era istraživanja donosi manji rizik za posadu, snažnu suradnju s privatnim sektorom te međunarodni doprinos, uključujući Europu. Cilj više nije samo prestiž, već uspostava pravila i regulativa za korištenje resursa, u čemu priliku vide i manje zemlje poput Hrvatske. HRT

10.04. (13:00)

Jesu li platili ZAMP, zna li se što?

Plejlista za put na Mjesec: Astronauti slušaju Queen i Davida Bowieja

Izbor pjesama za misiju Artemis II predstavlja zanimljiv miks žanrova, a na popisu je i hit ‘Pink Pony Club‘ Chappell Roan. Prvi dan misije pustili su pjesmu Sleepyhead (Young & Sick), nakon čega su uslijedile Green Light (John Legend feat. André 3000), In a Daydream (Freddy Jones Band)… Drugu polovicu misije prate skladbe Working Class Heroes (Work) (CeeLo Green), Good Mornin‘ (Mandisa, TobyMac), Tokyo Drifting (Denzel Curry i Glass Animals) te, za sam kraj, kultni klasik Under Pressure (Queen i David Bowie). Kako bi publika mogla pratiti soundtrack iz svemira, sastavljena je i posebna playlista na Spotifyu te se kontinuirano ažurira novim pjesmama kako misija napreduje. tportal

10.04. (10:57)

Netko je snimio lansiranje Artemisa II Nintendo 3DS-om