Ča smo na ovom svitu

Psiholog Nikola Erceg s Filozofskog fakulteta u Zagrebu ističe da je teško očekivati da će ljudi koji ne vjeruju u let na Mjesec lako prihvatiti dokaze i logiku jer glavni razlog zašto vjeruju u teorije zavjera nije nedostatak informacija, nego to što im takve teorije ispunjavaju važne psihološke potrebe. “Teorije zavjera pomažu ljudima da razumiju svijet, da osjete barem neku kontrolu nad stvarima koje ih plaše i očuvaju pozitivnu sliku o sebi i skupini kojoj pripadaju”. Erceg kaže da je jedan sustavni pregled iz 2023. pokazao da pokušaji ispravljanja zavjereničkih uvjerenja daju slabe i nedosljedne rezultate jer ne pogađaju razloge zašto ljudi u njih vjeruju. U jednoj studiji AI je razgovarao s njima i donekle uspio smanjiti zavjerenička uvjerenja za oko 20%, ali zbog personaliziranog pristupa, što putem komentara na društvenim mrežama nije izvedivo. Iako i na svako validno pitanje dobiju stručan odgovor, skepsa ostaje. Index