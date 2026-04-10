Misija na rubu usijanja
Posada misije Artemisa II se vraća kući: Toplinski štit kao jedina brana od katastrofe
Povratak misije Artemis II ovisi isključivo o toplinskom štitu od materijala Avcoat, jer kod re-entryja nema mjesta za rezervni plan. Iako je na prethodnoj misiji štit neočekivano pucao i gubio komade, NASA-ina istraga otkrila je krivca: nakupljanje plinova unutar materijala zbog specifične „skip entry“ putanje. Unatoč kritikama i manjoj poroznosti novog štita, NASA tvrdi da su astronauti sigurni. Umjesto redizajna koji bi odgodio projekt, odlučili su promijeniti kut ulaska u atmosferu kako bi smanjili pritisak i osigurali da se kapsula, umjesto u prah, pretvori u uspješan povratak kući. Nat Geo. Očekuje se da će kapsula Orion pasti u Tihi ocean, blizu obale San Diega, nešto poslije 20:00 sati po istočnom vremenu (EDT), odnosno oko 2 ili 3 sata u noći po našem. Sve se može pratiti uživo putem NASA-inog Youtube kanala…