NBA pokreće europsku ligu 2027. sa 16 klubova, 12 iz stalnih gradova - Monitor.hr
Danas (10:00)

EU loves this game

NBA pokreće europsku ligu 2027. sa 16 klubova, 12 iz stalnih gradova

NBA planira 2027. pokrenuti vlastitu europsku ligu, ali bez izravne sportske veze s američkom NBA – bit će to zasebno natjecanje pod zajedničkim brendom i uz tehničku suradnju. U prvoj sezoni igrat će 16 klubova, od kojih 12 s trajnom licencom (Madrid, Barcelona, Milano, Rim, London, Manchester, Pariz, Lyon, Berlin, München, Atena, Istanbul), a četiri će se pridružiti kroz kvalifikacije. Projekt nastaje u partnerstvu NBA-a i FIBA-e, a cilj je povećati globalnu prisutnost lige i privući sponzore s europskog tržišta. Tportal / Guardian


Slične vijesti

06.09.2024. (22:00)

Kao da je stvarno bio tu

Hologram Dražena Petrovića obratio se publici što je izazvalo brojne reakcije, pale i suze

U zagrebačkoj Areni održan je Memorijal Dražena Petrovića, na kojem je hrvatska reprezentacija odmjerila snage s odabranom reprezentacijom Europe, koju je vodio legendarni Željko Obradović. Team Dražen, sastavljen od zvijezda košarkaške Eurolige, pobijedio je hrvatsku reprezentaciju rezultatom 110:107 u memorijalnoj utakmici za Dražena Petrovića, održanoj u zagrebačkoj Areni. Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a utakmica se igrala u revijalnom tonu, s naglaskom na prisjećanje Draženovog života i karijere, dok je rezultat bio u drugom planu. Posebno emotivan trenutak bio je kada je pred publiku izašao Draženov hologram, stvoren pomoću umjetne inteligencije. Hologram se obratio publici s nekoliko dirljivih riječi, nakon čega je nestao, ostavivši mnoge uzvanike u suzama. Pogledajte video OVDJE. tportal

25.06.2023. (22:00)

Gesta vrijednija od prstena

Iza nagrade Twyman-Stokes za najboljeg suigrača u košarci krije se inspirativna priča

Djeluje kao nešto izmišljeno reda radi, posebno jer dobitnika odlučuju igrači, ipak nagrada je postala tradicija. NBA liga je tu nagradu uvela nakon smrti bivšeg višestrukog All-Stara i “hall of famera” Jacka Twymana 2012., ali vrijedilo je jer je njenim osmišljavanjem pronijela glas o jednoj od najtužnijih i istovremeno najljepših, a svakako najinspirativnijih priča. Njeni junaci su Jack Twyman i Maurice Stokes, dva vrhunska košarkaša koja su u drugoj polovici 1950-ih igrala zajedno u Rochester i Cincinnati Royalsima, čije je prijateljstvo nadišlo košarkaški teren. Stokes je 1958. na utakmici snažno udario glavom o parket i ostao paraliziran, a Twyman je od njegove obitelji, koja nije mogla plaćati bolničke troškove, preuzeo pravno skrbništvo nad suigračem, brinuo se o njemu i borio se za njega dugih 12 godina, dok ga nije dokrajčio srčani udar. Index

19.04.2023. (22:00)

Koja je to košarka bila!

Nezaboravni Žuti s Gripa: Jugoplastika, trostruki prvak Europe

NA DANAŠNJI DAN Jugoplastika je prije 31 godinu postala prvak Europe, 150 tisuća ljudi dočekalo je heroje! | Dalmatinski portal

KK Split triput se popeo na vrh Europe i kao trostruki prvak 1989., 1990. i 1991. ponio epitet najbolje košarkaške momčadi 20. stoljeća, po izboru talijanske “La Gazzette dello Sport”. Žuti s Gripa dugo su nosili sponzorsko ime Jugoplastika, od 1967. do 1990., ime danas ugaslog splitskog kombinata. … Novi uzlet bio je – silovit, Toni Kukoč, rečeni Pink Panter poveo je novu družinu s Gripa da, nakon državne titule 1988., triput pokori Europu. Stvorila se generacija blistavih talenata, Kukoč, Rađa, Perasović, Sobin, Tabak ponikli su u vlastitu dvorištu, a stigla su pojačanja Ivanović, Sretenović, Pavićević, pa Savić, Naglić, a treće sezone poslužio je dobro i Amerikanac Avie Lester, s nadimkom – Ante Luster! Dvije titule trenera Božidara Maljkovića, Bože Dioklecijana, kako mu se tepalo, a treća Željka Pavličevića, rečenog Spikera. A Split? Grad je ludovao, osobito na prvu titulu, više od 100.000 navijača priredilo im je doček po povratku iz Münchena… Slobodna

11.04.2023. (19:38)

NBA legalizira marihuanu, igrače više neće testirati na THC

11.12.2022. (21:00)

"Njegova košarka imala je dušu, baš kao što je on bio duša od čovjeka"

Mirza Delibašić, posljednji romantik

Mirza Delibašić Kinđe kandidat za Kuću slavnih NBA lige

Bio je rođeni talenat, neviđena elegancija (kažu da je kao mali „trenirao“ balet!), lakoća pokreta, precizan šut, raznovrsne asistencije… Kad danas vidim plejmejkere kako se krive i pogrbljuju dok vode loptu, setim se Mirze koji je to činio trčeći sasvim uspravno. Njegov pas o pod bio je njegov lični patent koji su mnogi pokušavali da kopiraju, ali nisu mogli jer nisu imali osećaj za pravodobno dodavanje kakav je imao Kinđe, kako su ga zvali. A tek šut… Elegantni, nedostižni luk i za one koji su bili mnogo viši od njegovih 197 cm, precizan. Možda mu je zbog melanholičnog karaktera nedostajalo malo temperamenta, malo pozitivne drskosti koju je i za njega imao Dragan Kićanović. Zato su i bili tako veliki tandem, dva beka kojima se divila cijela Evropa. Imao je, međutim, hladnokrvnost, znao je pogoditi u odlučujućim trenucima. U finalu Manile 1978. protiv SSSR-a Moka Slavnić ga je u timeoutu, prije dva slobodna bacanja, “stimulirao” okladom u 100 dolara da će “promašiti bar jedno”. “Bacio si 100 dolara”, rekao je Mirza i mrtav-hladan zabio oba. Buka

09.11.2022. (20:00)

Politički pijun

Brittney Griner na putu u rusku kaznenu koloniju: “Nemamo informacija o njenoj trenutnoj lokaciji”

Griner's Russian Trial Should Be Over 'Very Soon', Lawyer Says

Američka košarkaška zvijezda Brittney Griner u procesu je premještanja u rusku zatvorsku koloniju gdje bi trebala služiti ostatak devetogodišnje kazne za krijumčarenje droge, objavio je CNN. Njezini odvjetnici Marija Blagovolina i Aleksander Bojkov izjavili su da nemaju nikakvih informacija o njezinoj trenutnoj lokaciji ili konačnom odredištu. “U skladu sa standardnom ruskom procedurom, odvjetnici, kao i američko veleposlanstvo, trebaju biti obaviješteni po njezinom dolasku na odredište. Obavijest se šalje službenom poštom i obično je potrebno do dva tjedna da bude primljena”, pojasnili su. Ruske kaznene kolonije poznate su po katastrofalnim higijenskim uvjetima i gotovo nepostojećem pristupu medicinskoj skrbi, a zatvorenice i zatvorenici često su prisiljeni na težak fizički rad. Nacional

14.10.2022. (14:17)

Čak 40 NBA igrača ima ugovor na 30+ milijuna dolara, samo pet nogometaša su u tom rangu

11.06.2022. (16:00)

Prva dvostruka kruna za Vukove unatrag devet godina

Cibona pobijedila Zadar i postala prvak Hrvatske (56:51)

Iako je ubacila tek 18 poena u drugom poluvremenu, iako smo u finalu gledali tvrdu, katkad i teško probavljivu košarku, iako su opet i Zagrepčani i Zadrani katastrofalno šutirali (Cibona 4-19, Zadar 6-26 za tri poena), premda je Zadar uspio uloviti dvoznamenkastu prednost Vukova i nakon pogođenog penala Justina Cartera spustiti na 48:49 u posljednje tri minute, Cibona je pronašla put do pobjede. Jutarnji