EU loves this game
NBA pokreće europsku ligu 2027. sa 16 klubova, 12 iz stalnih gradova
NBA planira 2027. pokrenuti vlastitu europsku ligu, ali bez izravne sportske veze s američkom NBA – bit će to zasebno natjecanje pod zajedničkim brendom i uz tehničku suradnju. U prvoj sezoni igrat će 16 klubova, od kojih 12 s trajnom licencom (Madrid, Barcelona, Milano, Rim, London, Manchester, Pariz, Lyon, Berlin, München, Atena, Istanbul), a četiri će se pridružiti kroz kvalifikacije. Projekt nastaje u partnerstvu NBA-a i FIBA-e, a cilj je povećati globalnu prisutnost lige i privući sponzore s europskog tržišta. Tportal / Guardian