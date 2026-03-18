Gužva na sporednoj cesti

Dok dronovi i rakete paraju nebo iznad Irana, kontrolori leta i piloti provode preciznu operaciju preusmjeravanja putničkih zrakoplova na sigurne, ali pretrpane rute iznad Egipta i Gruzije. Zbog povećanog intenziteta prometa, kontrolori rade u ekstremnim smjenama od svega 20 minuta kako bi zadržali maksimalnu koncentraciju i izbjegli tragedije poput leta MH17. Piloti nose dodatno gorivo za nepredviđena skretanja, dok kabinsko osoblje smiruje putnike, dokazujući da njihov posao nadilazi posluživanje obroka. Unatoč ratu, strogi protokoli osiguravaju red u zračnom prostoru koji bi inače postao kaotičan. BBC