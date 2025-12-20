Stara legenda odlazi, vozači dobivaju Instagram-friendly stop mjesto za kavu i struju za auto

Nakon rušenja Motela Plitvice i izgradnje nadvožnjaka, odmorište na autocesti A3 ulazi u drugu fazu rekonstrukcije vrijednu gotovo 7 milijuna eura. Projekt obuhvaća izgradnju novih parkirališta za sve vrste vozila, rezervaciju površina za benzinsku postaju, ugostiteljske objekte i autokamp, ali njihova izgradnja još nije uključena. Nadvožnjak omogućuje pristup odmorištu iz svih smjerova, a trajanje radova druge faze predviđeno je na 180 dana od početka izvođenja. Obnova odgovara potrebama modernih vozača i proširuje kapacitet odmorišta. Bauštela