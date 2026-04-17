Nema više drame na vratima: Šanse za preživljavanje Titanica u 2026. godini su gotovo sto postotne - Monitor.hr
Danas (11:00)

A Jack i Rose bi živjeli sretno do kraja života...

Nema više drame na vratima: Šanse za preživljavanje Titanica u 2026. godini su gotovo sto postotne

Da je Titanic potonuo 2026. godine, tvoje šanse za preživljavanje bile bi gotovo stopostotne. Zahvaljujući modernoj tehnologiji, brod bi putem GPS-a i satelita odašiljao precizne koordinate, pa bi pomoć stigla znatno brže nego 1912. godine. Današnji propisi strogo nalažu dovoljan broj motornih čamaca za sve putnike, a evakuacijski protokoli su uvježbani i efikasni. Više ne bi ovisio o “viteškom kodu”, već o vrhunskoj opremi i brzoj reakciji obalne straže i helikoptera. Iako je more nepredvidivo, u današnje vrijeme katastrofa takvih razmjera s toliko žrtava praktički je nezamisliva. Mental Floss


Slične vijesti

22.08.2024. (07:00)

Nije sve što smrdi nužno loše

Proizvođač brodskih motora tvrdi da biometan ima značajan potencijal kao čisto gorivo za pomorsku industriju

Ako bude uspješan, ovaj čisti izvor energije mogao bi značajno pročistiti emisije brodova. Dakle, da biste smanjili emisije morate posegnuti za nečim što bismo mogli nazvati – prljavim. Posljednjih je godina ukapljeni prirodni plin (LNG) bio značajan korak naprijed u smanjenju emisija ugljika. LNG je čišća alternativa ugljenu i nafti te smanjuje emisije CO2 za 25-40 posto.

U ovom projektu glavni fokus je na proizvodnji biometana, koji je rafinirani oblik bioplina. Proizvedeno od gnojiva dobivenog s lokalnih farmi mliječnih krava, ovo obnovljivo gorivo ima golemi potencijal za pogon tvornica i plovila. Štoviše, MOL kaže da se biometan može neprimjetno integrirati u postojeću infrastrukturu, čineći prijelaz u zeleniju budućnost još lakšim. Revija HAK

29.07.2024. (00:00)

Dostavu mi preuzeli hakeri

Porast kibernetičkih napada na shipping industriju zbog geopolitičkih napetosti

Utvrđeno je da više od 80 posto identificiranih incidenata od 2001. ima poznate napadače koji potječu iz Rusije, Kine, Sjeverne Koreje ili Irana. Nedavni napadi potvrdili su kako su sukobi između Ukrajine i Bliskog istoka destabilizirali globalizaciju putem prekida u pomorskom prometu, koji isporučuje preko 80 posto robe kojom se međunarodno trguje. Stručnjaci za brodarstvo upozorili su da je industrija koja se stoljećima suočavala s prijetnjama fizičkoj sigurnosti trenutno nedovoljno pripremljena za internetsko piratstvo. Sve veća digitalizacija brodova, kao i korištenje internetskih uređaja koji su tek nedavno široko omogućeni na moru pomoću satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, stvaraju nove prilike za kibernetičke napade. Lider

23.05.2024. (09:00)

Puno je to piljevine, ali ajde

Brod koji pokreće biomasa – manje emisija ugljika za 22 posto

Japan se prebacuje s proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva na niskougljične i obnovljive izvore, a posljedično raste potreba zemlje za peletima od biomase, većinom proizvedenim od ostataka iz pilana. Ovi peleti se uglavnom dobivaju iz Sjeverne Amerike. Postrojenje za gorivo na biomasu u bordovima koristilo bi peć za sagorijevanje biomase na visokim temperaturama, proizvodeći plinove kao što su ugljični monoksid, vodik i metan. Ti bi se plinovi potom koristili za napajanje generatora, koji bi mogao pokretati biobrod. Tvrtke tvrde da bi instaliranje postrojenja za gorivo na biomasu moglo smanjiti emisije ugljika za 22 posto u usporedbi s korištenjem fosilnih goriva. Revija HAK

01.05.2024. (16:00)

Velika ušteda

Trajekti na vodik smanjuju emisije koju godišnje proizvede 13 tisuća automobila

Norveška transportna tvrtka Torghatten Nord službeno je odabrala brodogradilište koje će graditi dva trajekta na vodik koji će postati najveći brodovi na svijetu koji koriste tu energiju. Svaki će brod biti dugačak 120 metara i dovoljno velik da preveze 599 putnika i 120 automobila. Oni će do 85% vremena raditi na lokalno proizvedeni zeleni vodik (minimalni uvjet prema ugovoru s Upravom za javne ceste), a preostalo vrijeme koristiti biogorivo. Postavljeni su za smanjenje emisija CO2 za 26.500 tona godišnje, u usporedbi s postojećim trajektima koji prometuju na ovoj ruti (koji su također nedavno preuređeni za pogon LNG-om), a to je navodno ekvivalent godišnjim emisijama 13.000 automobila. Revija HAK

24.12.2023. (15:00)

Ne opet

Galić: Ako se masovni napadi na brodove u Crvenom moru nastave, posljedice će osjetiti i Europa

Takvi napadi dovest će do potpunog prekida protoka brodova kroz Bab el-Mandeb i istočni dio Crvenog mora. Najnovije tvrdnje Bijele kuće da je Iran izravno uključen u planiranje i izvođenje napada Huta na trgovačke brodove znatno povećavaju opasnost da će se kriza proširiti i na Perzijski zaljev. Najmanje jedan iranski špijunski brod u realnom vremenu dojavljuje Hutima pozicije potencijalnih ciljeva. S obzirom na to da Huti nemaju radare kojim bi nadzirali Crveno more, to je jedini način da usmjeravaju projektile i dronove kamikaze prema brodovima. Do 21. prosinca potvrđeno je najmanje 12 napada, a mnoge su spriječili američki i francuski ratni brodovi. Odgovor Zapada na prijetnje Ansar Allaha formiranje je koalicije te uspostava pomorske operacije Prosperity Guardian. Iako najveća gospodarska sila Europe, čija ekonomija jako ovisi o nesmetanom protoku pomorskih putova, Njemačka se za sada nije uključila u koaliciju. Mario Galić za Index

22.12.2023. (23:00)

Ako vam kasni paket, da znate gdje je zapeo

Zbog učestalih napada na brodove preusmjeravaju rute onih koji prevoze teret

Pobunjenici u Jemenu, koje podržava Iran, pojačali su posljednjih dana napade na brodove na Sueskom kanalu. Velike brodarske kompanije kao što su MSC, Maersk, Hapag-Loid i CMA CGM već su pauzirale pošiljke kontejnera kroz ovo područje zbog porasta napada. U međuvremenu, Ikea je upozorila na kašnjenja i nestašice nekih proizvoda jer proizvođač namještaja traži alternativni put za svoje teretne brodove. Švedska kompanija Electrolux, najveća svjetska kompanija za proizvodnju kućanskih aparata, osnovala je radnu grupu za pronalaženje alternativnih puteva i identifikaciju prioritetnih isporuka. Izvršni direktor Maerska Vincent Clerc rekao je da je kompanija procijenila da trenutno postoji neprihvatljiv rizik za njene zaposlene jer ne postoji način da se zna koji će brodovi biti na meti. Poslovni

14.12.2023. (17:00)

Zrači kao dobra ideja

Kinezi će uskoro početi proizvoditi nuklearne kontejnerske brodove

Kineska državna tvrtka predstavila je kontejnerski brod na nuklearni pogon s reaktorom za rastopljenu sol. Koncept pogona trebao bi nuditi velike ekološke i ekonomske prednosti te biti siguran. Očekuje se da će veliki kontejnerski brod biti gotovo klimatski neutralan. Do sada nuklearni pogon nije imao gotovo nikakvu ulogu u civilnom brodarstvu. Međutim, CSSC je uvjeren da je upravo ta tehnologija budućnost zbog sve većih zahtjeva da se i komercijalni transport roba na morima pročisti. Ovaj pogon nudi velike ekonomske prednosti jer ga nije potrebno redovito puniti gorivom. Osim toga, reaktor radi pod atmosferskim tlakom, što eliminira opasnost od eksplozije pare, a u slučaju opasnosti moguće je brzo gašenje reaktora. Revija HAK

08.10.2023. (10:00)

Kako to? Kako to?

Viminacijska flota izronila iz ugljenokopa

Brod pronađen blizu Viminacijuma: Nastavak priče

Arheološki lokalitet Viminacium u Srbiji, čije je istraživanje počelo zbog ostataka rimske prijestolnice provincije Gornje Mezije, još jednom je iznenadilo stručnjake. Otkriće “fosiliziranih” brodova, duboko u tlu brda ispod rudnika ugljena Kostolac, na kojem se prostirao veliki rimski grad Viminacium, zaprepastilo je i najiskusnije arheologe, a najveća enigma je iz kojeg razdoblja potječu brodovi, hermetički sačuvani glinom i muljem?! Pronađeni su u istoj zoni gdje i ostaci mamuta, stari milijun godina, na 19-20 metara dubine. Po toj analogiji, brodovi bi potjecali iz vremena od prije 70.000 godina, što je po službenoj povijesti i arheologiji – nemoguće. Arheologe dodatno zbunjuje to što kraj plovila nema predmeta koje su koristili lađari. Raspored monoksila i brodova podsjeća na poredak ratnog desanta, ali nisu pronađeni tragovi koji upućuju na borbe ili paljevine. Jednostavno, kao da je sve odjednom propalo u mulj. Atma/Novosti/Punkufer

24.08.2023. (13:00)

Uz dobar vjetar u leđa

Zaplovili prvi teretni brodovi na vjetar

Riječ je o grdosijama opremljenim ogromnim jedrima britanskog dizajna koja bi mogla biti budućnost pomorske industrije. Jedra WindWings dizajnirana su tako da se smanji potrošnja goriva, a samim time i ugljični otisak. Prema procjenama, pomorska je industrija odgovorna za gotovo 2,1 posto ukupnih globalnih emisija ugljičnog dioksida, stoga bi ovo otkriće tu industriju moglo učiniti zelenijom. Prvo putovanje broda Pyxis Ocean, od Kine do Brazila, pružit će prvi test WindWingsa u stvarnom svijetu – i priliku za procjenu može li povratak tradicionalnom načinu pokretanja brodova biti put naprijed za kretanje tereta na moru. Green, BBC

13.03.2023. (11:35)

