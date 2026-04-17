A Jack i Rose bi živjeli sretno do kraja života...
Nema više drame na vratima: Šanse za preživljavanje Titanica u 2026. godini su gotovo sto postotne
Da je Titanic potonuo 2026. godine, tvoje šanse za preživljavanje bile bi gotovo stopostotne. Zahvaljujući modernoj tehnologiji, brod bi putem GPS-a i satelita odašiljao precizne koordinate, pa bi pomoć stigla znatno brže nego 1912. godine. Današnji propisi strogo nalažu dovoljan broj motornih čamaca za sve putnike, a evakuacijski protokoli su uvježbani i efikasni. Više ne bi ovisio o “viteškom kodu”, već o vrhunskoj opremi i brzoj reakciji obalne straže i helikoptera. Iako je more nepredvidivo, u današnje vrijeme katastrofa takvih razmjera s toliko žrtava praktički je nezamisliva. Mental Floss