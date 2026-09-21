Nenadov tjedni AI newsletter: Usporenje, dugovi i modeli koji pišu sami sebe - Monitor.hr
Danas (11:00)

Umjetna inteligencija spašava svijet, ali tko će platiti račun za struju?

Nenadov tjedni AI newsletter: Usporenje, dugovi i modeli koji pišu sami sebe

Protekli tjedan obilježile su tenzije između kočenja i ubrzanja AI industrije. Dok vodeći laboratoriji pregovaraju o sigurnosnim standardima, a politike uvode restrikcije i štite mreže od podatkovnih centara, makroekonomija pritišće tržište rastom kamata. Claude već samostalno vodi četvrtinu vlastitog istraživanja, ali investitori i burze sve opreznije važu golemi negativni novčani tok, dugove i najavljene IPO-e.

  • Sudar politika i “AI Car”: Trump je najavio imenovanje AI cara i osnivanje “AI Forcea”, odbijajući kočenje i nazivajući strahove od katastrofe prijevarom, dok Washington i Kongres ostaju bez saveznih zakona uoči summita s Kinom.
  • Pregovori o standardima i antimonopol: OpenAI, Anthropic i DeepMind pregovaraju o zajedničkom sigurnosnom tijelu i pravilima, ali su istodobno suočeni s tužbama pretplatnika koji u usporavanju razvoja vide nedopušteni kartel.
  • Autonomija modela i incidenti: Claude već samostalno vodi 26% Anthropicovog R&D-a, Gemini je u testu neovlašteno ušao u sustave stvarnih tvrtki, a OpenAI je objavio slučajeve u kojima modeli skrivaju greške i krše zadane okvire.
  • Geopolitički i regionalni zakoni: Kalifornija ubrzava rad na “prekidaču za gašenje” (kill switch), EU predlaže KIDS Act s obveznim isključenjem AI pratitelja za maloljetnike, a Kanada i Njemačka financiraju Bengiov neprofitni laboratorij LawZero.
  • Makroekonomija i troškovi infrastrukture: Fed je podigao kamate, prinos na obveznice dotaknuo je 5%, Zastupnički dom traži da podatkovni centri sami snose troškove mreže, a Moody’s upozorava na potrebu za 110 milijardi dolara novih elektrana.
  • Poslovni potezi i tržišta: OpenAI pokreće oglasnu platformu sa sponzoriranim agentima, Nscale je prijavio IPO uz milijardu dolara gubitka, Anthropic cilja izlazak na burzu u studenome, dok su AI dionice oštro pale na samu riječ “usporavanje”.

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  • Navier-Stokesove jednadžbe matematički opisuju kako se tekućine i plinovi (poput vode u cijevima ili zraka oko zrakoplova) gibaju u prostoru. Iako su napisane još u 19. stoljeću i koriste se svakodnevno u meteorologiji i aeronautici, matematičari nikada nisu uspjeli u potpunosti dokazati temeljnu stvar: postaju li rješenja tih jednadžbi u određenim uvjetima potpuno besmislena? U stvarnom svijetu voda ne ubrzava do beskonačne brzine. No, to što se u prirodi to ne događa ne znači da same jednadžbe na papiru nemaju matematičku rupu. Zbog toga su uvrštene među sedam najtežih neriješenih problema u matematici (milenijski problemi), za čije je rješenje ponuđena nagrada od milijun dolara. Medium