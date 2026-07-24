Neretva i Lištica: Ledene hercegovačke ljepotice u kojima je kupanje ljeti pravi pothvat - Monitor.hr
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Prirodni hladnjaci

Neretva i Lištica: Ledene hercegovačke ljepotice u kojima je kupanje ljeti pravi pothvat

S prosječnom ljetnom temperaturom od samo 7 °C u gornjem toku, Neretva nosi titulu najhladnije rijeke na svijetu. Izvire na 1227 metara nadmorske visine ispod Zelengore, a tijekom svojih 230 kilometara toka do Jadranskog mora postupno se zagrijava, pri čemu se zbog gospodarskog značaja naziva i hercegovačkim Nilom. U njezin se sliv ulijeva i ponornica Lištica, koja izvire na vrelu Borak s temperaturom od 8 °C, ponire u Mostarskom blatu te ponovno izbija kao Jasenica u dolini Neretve. Vrisak

Najhladniji tok Neretve nalazi se u Bosni i Hercegovini. Prema službenim podacima DHMZ-a, najniže temperature vode u Hrvatskoj zimi i u rano proljeće redovito bilježi Korana. Kao prirodni nastavak Plitvičkih jezera, Korana se napaja iz dubokih krških izvora, a protok kroz šumovite kanjone spriječava brzo zagrijavanje. Ova šesta najdulja rijeka u Hrvatskoj ulijeva se u Kupu kod Karlovca, a među njezinim najpoznatijim pritocima ističu se Slunjčica i Mrežnica. Putni kofer


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