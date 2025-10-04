Nikad mu nije dosta
Ratoborni premijer – Netanyahu pokrenuo 15 sukoba u 25 godina
Najdugovječniji izraelski premijer tijekom svojih mandata vodio je zemlju kroz najmanje 15 vojnih sukoba i operacija – od Libanona krajem 90-ih, preko Gaze 2012. i 2014., do aktualnog rata s Hamasom i Hezbolahom nakon 7. listopada 2023. U karijeri je nadzirao i udare po Siriji, Iranu, Jemenu i Kataru. Njegov imidž “gospodina sigurnosti” omogućio mu je političku dugovječnost, no aktualni ratovi i visoka cijena u ljudskim životima stavljaju ga pod najveći pritisak do sada. N1