Netanyahu unplugged – svijet ga prebacuje na mute
Od diplomacije, preko Eurosonga do nogometa. Izrael postaje globalno nepoželjan
Izrael se suočava sa sve većom izolacijom na svjetskoj sceni dok se rat i humanitarna kriza u Gazi nastavljaju, a negativne posljedice prelijevaju se na gospodarsku, kulturnu i sportsku sferu. Međunarodna osuda eskalirala je nakon što je Izrael najavio kopneni napad na grad Gazu i izveo zračni udar na vodstvo Hamasa u Kataru, piše CNN. EU je prošli tjedan predložila sankcije, neke su države uvele embargo na oružje, a posljedie neprijateljskog raspoloženja se osjećaju i u kulturi, sportu te svijetu showbusinessa. Sve više država prijeti bojkotom Eurosonga ukoliko će Izrael nastupati, a upitno je i sudjelovanje izraelskih klubova u međunarodnim natjecanjima. U međuvremenu, nalog za uhićenje koji je Međunarodni kazneni sud izdao protiv Netanyahua zbog navodnih ratnih zločina već je ozbiljno ograničio njegova putovanja. Podržava ih jedino SAD. Index