I one piju da zaborave
Neurobiologija nagrade: kako seksualno odbijanje i zadovoljstvo utječu na sklonost alkoholu kod vinskih mušica
Istraživanja na vinskim mušicama (Drosophila melanogaster) pokazala su da seksualno odbijeni mužjaci češće biraju hranu s alkoholom od onih koji su uspješno parili. U pozadini je moždani sustav nagrade i neuropeptid F (NPF), čija razina pada nakon odbijanja, a raste nakon parenja ili čak umjetne aktivacije neurona povezanih s ejakulacijom – što također smanjuje interes za alkohol. Iako ljudski mozak nije identičan, rezultati pokazuju da različiti izvori nagrade mogu dijeliti iste neuralne mehanizme te da uskraćivanje jedne ugode može pojačati potragu za drugom. Igor Berecki za Bug