Treća sreća
Injekcija za nove zube: Dug je još put do ‘drugih trajnih’
Japanski lijek TRG035, antitijelo koje blokira protein USAG-1, uspješno je prošao prvu fazu kliničkih ispitivanja usmjerenu na sigurnost. Iako je privukao veliku pažnju kao moguća „injekcija za nove zube“, cilj mu je prvenstveno liječenje teške kongenitalne oligodoncije (urođenog nedostatka zuba), a ne zamjena za izgubljene zube u odraslih. U tijeku je priprema za fazu IIa. Unatoč optimiziranju i uspješnim testiranjima na miševima i feretima, dug je put do stvaranja potpuno funkcionalnog trajnog zuba kod ljudi, pa implantolozi još uvijek mogu mirno spavati. Igor Berecki za Bug