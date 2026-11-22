Smrtna kazna: tehnologija „humanog pogubljenja” Od giljotine i omče do električne stolice, lijekova i dušika, svaka nova metoda obećavala je bržu i manje bolnu smrt. Povijest nam pokazuje koliko se teško ta obećanja pretvaraju u pouzdan postupak Smrtna kazna: tehnologija „humanog pogubljenja”

Povijest smrtne kazne obilježena je stalnom potragom za “brzom i bezbolnom” metodom izvršenja. Od Hamurabijeva zakonika, javnih lomača, giljotine i vješala do električne stolice, plinskih komora i modernih smrtonosnih injekcija, svaka je tehnologija obećavala humanost, no u praksi se često suočavala s komplikacijama, bolnim ishodima i pogreškama. Nedavni neuspjeli pokušaj pogubljenja Christe Pike u Tennesseeju, gdje je isti lijek korišten za usmrćivanje i kasniji pokušaj spašavanja života, ponovno otvara etička i praktična pitanja o pouzdanosti državnih protokola i ljudskoj patnji. Igor Berecki za Bug ističe kako promjena tehnologije i uredan zatvorski protokol ne jamče bezbolnost niti daju stvaren uvid u ono što osuđenik fiziološki doživljava.