Znanost pod reflektorima
Od starih medalja do milijuna Silicijske doline: kakve sve nagrade postoje uz Nobela
Iako je Nobelova nagrada javnosti najpoznatiji simbol znanstvenog uspjeha, ona nije jedino mjerilo vrijednosti istraživanja. Njezina stroga pravila – najviše troje laureata, zastarjele kategorije i višedesetljetno čekanje potvrde – često zaobilaze moderne timove i nova područja. Zbog toga sve veću ulogu imaju druga prestižna priznanja: od povijesne Copleyjeve medalje, preko specijalističkih nagrada poput Laskera i Kavlija, do izdašnog Breakthrough Prizea od tri milijuna dolara koji nagrađuje i tisuće suradnika. Tu je i duhoviti Ig Nobel, koji dokazuje da bizarna pitanja vode ozbiljnoj znanosti, podsjećajući da vrijednost otkrića počiva na dokazima, a ne na medaljama. Igor Berecki za Bug