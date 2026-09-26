Sat vremena odvajanja od kauča

Ljudsko tijelo nije nastalo prema savršenom inženjerskom nacrtu, već je rezultat postupne nadogradnje struktura naših predaka. Zbog toga je naša anatomija puna kompromisa: od bolova u kralježnici i slijepe pjege u oku, do preponskih kila, rizičnog ukrižanja dišnog i probavnog puta te iščašenja ramena. Anatomske slabosti uključuju i povećanu prostatu koja steže mokraćnu cijev u starosti, vodoravne dječje Eustahijeve cijevi te sinuse s odvodom koji prkosi gravitaciji. Ovi nedostatci opstaju jer u reproduktivnoj dobi ne sprječavaju preživljavanje i ostavljanje potomstva. Tijekom života tijelo zato sjajno funkcionira, ali nosi trajnu prtljagu vlastite evolucijske prošlosti. Igor Berecki za Bug