Sat vremena odvajanja od kauča
Koliko se moramo kretati da ne zahrđamo? Zdravstvene koristi počinju već s oko 75 minuta tjedno
Odnosno 11 minuta dnevno, opširnije piše Igor Berecki za Bug. Za cjelokupno zdravlje nije nužan maraton ni skupa teretana, već kombinacija žustrog hoda, povremenog svladavanja otpora za mišiće i brige o ravnoteži. Istraživanja potvrđuju da je svako kretanje bolje od pasivnosti, a dosljednost i ponovljivost lakših svakodnevnih navika dugoročno su vrjednije od iscrpljujućih i nerealnih treninga.