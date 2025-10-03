Nevidljivo svjetlo života: miševi i biljke stvarno svijetle - Monitor.hr
Danas (10:00)

Kad si pod stresom, ne blistaš od sreće – nego doslovno svijetliš

Nevidljivo svjetlo života: miševi i biljke stvarno svijetle

Znanstvenici iz Kanade prvi su put izravno izmjerili ultraslabu emisiju fotona u živim miševima i biljkama. Nakon smrti razina biofotona brzo je pala, dok su biljke pod ozljedama svijetlile jače. Ova nevidljiva svjetlost, nastala povratkom elektrona na niže energetske razine, mogla bi postati novi dijagnostički alat za praćenje zdravlja organizama i prepoznavanje stresa ili ozljeda – bez invazivnih metoda. tportal


