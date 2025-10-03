Kad si pod stresom, ne blistaš od sreće – nego doslovno svijetliš

Svjetlosno onečišćenje u svijetu raste velikom brzinom od čak 10% godišnje, pokazalo je novo istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu Science. Nažalost, ni Hrvatska nije izuzeta iz ovog zabrinjavajućeg trenda, upozorili su iz Hrvatskog astronomskog društva. Tako navode primjer svjetski poznate Zvjezdarnice Višnjan koja, ako se nastavi trend osvjetljavanja svega što treba i ne treba u Istri, za nekih desetak godina neće više moći obavljati svoj važan posao, a to je praćenje asteroida potencijalno opasnih za Zemlju. Iz Hrvatskog astronomskog društva smatraju da je korištenje LED rasvjete, umjesto da dovede do stvarnog smanjenja potrošnja energije kroz veću energetsku učinkovitost, dovelo do „osvjetljavanja svega i svačega“, postavljanja novih svjetiljki na nova mjesta nepotrebno. H-Alter