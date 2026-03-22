Svjetlosne zrake ne postoje, ali bez njih ne bismo vidjeli ništa
Geometrijska optika objašnjava kako svjetlost, zrcala i slike funkcioniraju
Svjetlost je elektromagnetski val opisan Maxwellovim jednadžbama, no u mnogim situacijama koristi se pojednostavljeni model geometrijske optike. U njemu se svjetlost opisuje svjetlosnim zrakama, zamišljenim pravcima koji prikazuju smjer širenja svjetlosti i proizlaze iz valnih fronti. Geometrijska optika temelji se na tri zakona: pravocrtnom širenju svjetlosti, neovisnosti snopova i zakonu refleksije. Razlika između zida i zrcala je u načinu refleksije svjetlosti. Ravna i sferna zrcala stvaraju različite vrste slika, ovisno o položaju predmeta i žarišnoj udaljenosti. Dario Hrupec za Bug