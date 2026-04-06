Kako se lomi svjetlost
Leća: Arhitektura zakrivljenog svjetla i geometrija loma
Svjetlost u prozirnim medijima poput stakla ili vode prividno usporava jer zbog interakcija s atomima putuje duljim, cik-cak putem. Taj omjer brzina definiramo kao indeks loma, ključan parametar za Snellov zakon i dizajn optičkih instrumenata poput leća i teleskopa. Poseban fenomen je duga, koja nastaje kombinacijom loma, totalne refleksije i disperzije u kapljicama kiše. Budući da indeks loma ovisi o valnoj duljini, bijela se svjetlost razlaže na boje. Razumijevanje ovih pojava, koje su proučavali de Dominis, Newton i Descartes, spaja preciznu matematiku s estetikom prirode. Dario Hrupec za Bug