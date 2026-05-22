Privatnost je opet na cijeni

Ni slava više nije privlačna kao nekad

Dok je anketa iz 2010. pokazala da je više od polovice 16-godišnjaka željelo biti slavno umjesto graditi klasičnu karijeru, novo istraživanje YouGova pokazuje da danas samo devet posto pripadnika generacije Z želi slavu. Tek pet posto njih želi postati influencerima, dok čak 79 posto kaže da bi “radije imalo privatan život”. Dok su 2000-e obilježili tv reality showovi u kojima su obični ljudi dobili priliku biti slavni, danas se natjecatelji u takvim emisijama ne prijavljuju nužno zbog slave. Nekada su pobjednici reality showova mogli ozbiljno zaraditi zahvaljujući medijskim angažmanima, no danas ni desetci tisuća eura više ne znače mnogo u vrijeme visokih troškova života. Društvene mreže dodatno su promijenile odnos prema slavi jer danas gotovo svatko može postati viralan preko noći, dok se prije slava činila glamuroznom i nedostižnom. Index


19.10.2024. (12:00)

They were only kids, dammit

Marjanović: Bivši član One Directiona skončao je zbog načina na koji industrija tretira svoje “proizvode”

Showovi kao što je X Factor u Velikoj Britaniji osmišljeni su kao “tvornice zvijezda”, a od odraslih ljudi zaduženih za karijere, ali i živote (pre)mladih ljudi, očekujete i određenu razinu odgovornosti. No jednom kad napuste show, svi su oni obučeni da zarade, ali ne nužno i da se nose s teretom slave. A upravo je taj dio zanemaren iz čisto profiterskih razloga jer briga o mentalnom zdravlju zvijezde ne donosi novac, već upravo suprotno. Kad bi se u obzir uzimala mentalna iscrpljenost ili njihovi psihički problemi, sve te zvijezde ne bi bile na turneji ni u studiju, već kod kuće, na liječenju ili na odmoru. A to ne donosi novac, pa samim tim nije ni u interesu onih koji karijere vode. Slučaj EDM pop zvijezde Aviciija također je tragičan podsjetnik na pritisak slave koji autsajderima djeluje kao “kuknjava razmaženih zvijezda”. Međutim, ljudi sve gledaju kroz prizmu zarade i 250 tisuća dolara po večeri (koliko je Avicii dobivao) mnogima djeluje kao prilično dobar poticaj da prebrodite stres. No s takvim ciframa dolazi i tempo koji je za mnoge previše. Hrvoje Marjanović za Index.

11.07.2024. (19:00)

Diskrecija ispred svega

Ugovori o tajnosti nisu rijetkost među celebovima, kršenje odredbi o privatnosti podrazumijevaju ogromne sankcije

Ethan Hawke nije ni svojim kćerima smio otkriti da će nastupiti u spotu za pjesmu Taylor Swift, djelatnici tvrtke u vlasništvu Lea DiCaprija nisu smjeli otkriti da su ga osobno upoznali, bivša supruga Davida Bowieja nije smjela čak 10 godina nakon razvoda s pjevačem otkriti kako ga je zatekla u krevetu s Mickom Jaggerom, Tom Cruise i Nicole Kidman sklopili su NDA sa svojom dadiljom s kaznom od 20 dolara za svaki primjerak bilo koje publikacije u kojem bi se našle informacije kojima ona otkriva detalje o njihovom privatnom životu. To bi značilo da je odavanje podataka časopisu People, zbog broja tiskanih i online primjeraka tog magazina, nju moglo koštati 60 milijuna dolara…. Index

06.12.2015. (19:31)

