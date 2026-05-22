Privatnost je opet na cijeni
Ni slava više nije privlačna kao nekad
Dok je anketa iz 2010. pokazala da je više od polovice 16-godišnjaka željelo biti slavno umjesto graditi klasičnu karijeru, novo istraživanje YouGova pokazuje da danas samo devet posto pripadnika generacije Z želi slavu. Tek pet posto njih želi postati influencerima, dok čak 79 posto kaže da bi “radije imalo privatan život”. Dok su 2000-e obilježili tv reality showovi u kojima su obični ljudi dobili priliku biti slavni, danas se natjecatelji u takvim emisijama ne prijavljuju nužno zbog slave. Nekada su pobjednici reality showova mogli ozbiljno zaraditi zahvaljujući medijskim angažmanima, no danas ni desetci tisuća eura više ne znače mnogo u vrijeme visokih troškova života. Društvene mreže dodatno su promijenile odnos prema slavi jer danas gotovo svatko može postati viralan preko noći, dok se prije slava činila glamuroznom i nedostižnom. Index