S prefiksom rocka, ili nečim većim od toga

Čini se da je listopad u Areni Zagreb prošao u znaku četrdesetih obljetnica. Prvo je Psihomodo pop slavio četiri desetljeća karijera, a zatim i Bajaga, a da je htio čak je i Nick Cave svoju Wild God turneju mogao pretvoriti u jedno takvo slavlje jer je upravo 40 godina prošlo otkako je objavio “From Her to Eternity”, svoj prvi album s pratećim bendom The Bad Seeds. Dream Theater je bend za perfekcioniste, one koji pomno uživaju u matematičkoj preciznosti koja gradi monumantalne glazbene građevine. U svakom slučaju, ljubitelji ovog žanra mogu biti itekako zadovoljni s posljednjim tjednom u Zagrebu i nadajmo se da će se taj trend nastaviti, bilo na velikim ili na manjim pozornicama. Ravno do dna, Forum