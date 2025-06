Na sve misle, tako barem kažu

Dok je studijsko izdanje ovog materijala Cat Power djelovalo kao lijepa posveta, uživo program pomalo podsjeća na one rekonstrukcije povijesnih bitaka poput one naše u Stubici gdje se svi obuku u kostime i sve se ponovno odigra prema povijesnom scenariju, samo ovaj put znamo da nitko neće poginuti. Je li ovaj program išta manje koncert jednog tribute banda zato što mu je pjevačica poznata? Svi koji tvrde da je Bob Dylan loš pjevač ili nikad u životu nisu pjevali ili nemaju pojma o pjevanju. On svoje pjesme čini uvijek drugačijima kako ne bi dosadile ni njemu ni publici tako da im,, često na licu mjesta, mijenja melodije i tekstove, što bi se moglo usporediti i s nekim džezerskim tehnikama improvizacije, a to zahtjeva izvrsnu kontrolu nad glasom i tekstom koji pjeva dok se istovremeno prati na gitari i harmonici.

Naime, u samoj srži nastupa je dovoljno želje za odmakom u izvedbi same Cat Power da njezin vokalni rad ostaje kreativno reinterpretacijski, a ne kopija Boba i to mu je glavna sastavnica. Bend s druge strane niti odstupa niti dovoljno dobro kopira The Band, a sve to skupa nas ostavlja da svako ponaosob sebi opravda ili ne opravda smisao cijelog jednog ovakvog eksperimenta. Ravno do dna