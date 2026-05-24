O lovcima i neljudima
Nikolaidis: Napisao sam roman o lovu na ljude u ratnom Sarajevu jer sam očajnički tragao za odgovorima
Noir krimić od svega 125 stranica počinje u trenutku kada bogata i ugledna Anisa Fatić angažira neimenovanog privatnog detektiva da u Italiji pronađe izvjesnog čovjeka i provjeri ga, a ako se ispostavi da je to onaj kojeg traži, želi da ga detektiv ubije. Autor za Jutarnji (prenose Najbolje knjige): Umjetnički izričaj jedini je način da se ponudi neka vrsta koherentne priče o tome što se na tim mjestima zla točno događalo, a da se pritom ne padne u psihozu ili neku vrstu psihotičnog ispada. Njegov roman nije dokumentaran i, kaže, ne donosi nikakve nove činjenice o slučaju, a zanimljiv je i lik izvjesnog Aleksandra s Jevrejskog groblja, “koji će docnije postati predsjednik Srbije”.