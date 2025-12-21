Dutch way of life: Gdje stres ide u mirovinu, a bicikli svijetle noću

Prema istraživanju tvrtke Remitly, nizozemski Eindhoven proglašen je najopuštenijim gradom za život na svijetu. S iznimno niskom ocjenom stresa (2,34/10), grad se ističe sigurnošću, dobrim zdravstvom, umjerenim troškovima života, niskim zagađenjem i kratkim vremenom putovanja. Iako manje poznat od Amsterdama, Eindhoven je snažno tehnološko i dizajnersko središte, domaćin Dutch Design Weeka i buduća lokacija ispostave Rijksmuseuma, što ga čini idealnim spojem mira, kreativnosti i inovacija. Index