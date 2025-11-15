Redatelj Miran Zupanič kaže kako film otvara niz pitanja, a jedno od njih je i li agresivnost neodvojiva osobina čovjeka? “Ako je tako, onda postoji realna mogućnost da Homo sapiens samoga sebe uništi ili baci u novo barbarstvo”, smatra Zupanič. Tijekom snimanja stalno se pitao što je u glavama ljudi koji plaćaju mogućnost da ubiju civila s kojim nemaju nikakav odnos. Naša je civilizacija, kaže, ušla u slijepu ulicu zbog destruktivnih djelovanja, agresije i nasilja, odakle se neće lako vratiti. “U sebi sam miran jer znam da smo otvorili jednu istinitu priču. Na žalost je stravična i gotovo nezamisliva, ali kada tri izvora iz različitih država, koji se međusobno ne poznaju, javno svjedoče o fragmentima istog fenomena, onda to više nije fikcija ma koliko to nekome ne odgovaralo ili smetalo u njegovoj interpretaciji stvarnosti”, rekao je Zupanič. Aljazeera