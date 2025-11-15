Njemački mediji: Više od stotinu stranih lovaca navodno plaćalo između 80.000 i 100.000 eura za odstrjel čovjeka u Sarajevu - Monitor.hr
Danas (17:00)

Prema istraživanjima talijanskog pisca i novinara Gavazzenija, tu priliku pružala im je srpska služba sigurnosti. „Ona je tijekom opsade Sarajeva u brdima oko bosanske prijestolnice organizirala prave ljudske safarije. Posebno jeziv detalj: ako je žrtva bilo dijete, cijena za „odstrjel” bila je još viša”, prenosi Tagesspiegel. Do sada je nepoznato je li zaista postojao taj dopis talijanske obavještajne službe upućen bosanskoj obavještajnoj službi. Za sada je jedino sigurno da priča o snajperskom turizmu na brdima oko Sarajeva nije nova. Milanski Corriere della Sera je još 1995. godine – dakle, tijekom opsade grada – pisao o tom fenomenu, pod naslovom “Odmor u Bosni, pucanje uključeno”, piše Standard. Ta teza nije nova, prije par godina objavljen je dokumentarni film Mirana Zupaniča (DW), no  ratni veterani bosanskih Srba tvrde da je zasnovan na lažima. Gavazzeni, međutim, tvrdi da posjeduje “brojne dokaze” i da se sve zaista dogodilo. Bilo ih je mnogo koji su pucali na ljude – “Nijemaca, Francuza, Engleza, ljudi sa Zapada”… DW


29.01.2023. (11:00)

"Film nije protiv jedne ili druge nacije, već o zlu koje ljudi svjesno nanose ljudima"

“Sarajevo Safari”: Redatelj filma očekuje otvaranje vojne arhive o “snajperskim turistima”

Sarajevo: Film explores sniper allegations – DW – 10/24/2022

Redatelj Miran Zupanič kaže kako film otvara niz pitanja, a jedno od njih je i li agresivnost  neodvojiva osobina čovjeka? “Ako je tako, onda postoji realna mogućnost da Homo sapiens samoga sebe uništi ili baci u novo barbarstvo”, smatra Zupanič. Tijekom snimanja stalno se pitao što je u glavama ljudi koji plaćaju mogućnost da ubiju civila s kojim nemaju nikakav odnos. Naša je civilizacija, kaže, ušla u slijepu ulicu zbog destruktivnih djelovanja, agresije i nasilja, odakle se neće lako vratiti. “U sebi sam miran jer znam da smo otvorili jednu istinitu priču. Na žalost je stravična i gotovo nezamisliva, ali kada tri izvora iz različitih država, koji se međusobno ne poznaju, javno svjedoče o fragmentima istog fenomena, onda to više nije fikcija ma koliko to nekome ne odgovaralo ili smetalo u njegovoj interpretaciji stvarnosti”, rekao je Zupanič. Aljazeera