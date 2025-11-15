Njemački mediji: Više od stotinu stranih lovaca navodno plaćalo između 80.000 i 100.000 eura za odstrjel čovjeka u Sarajevu
Prema istraživanjima talijanskog pisca i novinara Gavazzenija, tu priliku pružala im je srpska služba sigurnosti. „Ona je tijekom opsade Sarajeva u brdima oko bosanske prijestolnice organizirala prave ljudske safarije. Posebno jeziv detalj: ako je žrtva bilo dijete, cijena za „odstrjel” bila je još viša”, prenosi Tagesspiegel. Do sada je nepoznato je li zaista postojao taj dopis talijanske obavještajne službe upućen bosanskoj obavještajnoj službi. Za sada je jedino sigurno da priča o snajperskom turizmu na brdima oko Sarajeva nije nova. Milanski Corriere della Sera je još 1995. godine – dakle, tijekom opsade grada – pisao o tom fenomenu, pod naslovom “Odmor u Bosni, pucanje uključeno”, piše Standard. Ta teza nije nova, prije par godina objavljen je dokumentarni film Mirana Zupaniča (DW), no ratni veterani bosanskih Srba tvrde da je zasnovan na lažima. Gavazzeni, međutim, tvrdi da posjeduje “brojne dokaze” i da se sve zaista dogodilo. Bilo ih je mnogo koji su pucali na ljude – “Nijemaca, Francuza, Engleza, ljudi sa Zapada”… DW